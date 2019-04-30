Соглашение об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Таджикистаном и Россией было подписано таможенными ведомствами двух стран 17 апреля этого года во время официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию.

В приложении к подписанному соглашению указываются товары, являющиеся объектами данного документа.

В частности, это:

- Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды;

- Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь;

- Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый;

- Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений;

- Разные пищевые продукты.

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Согласно условиям документа, лица, участвующие в упрошенном таможенном коридоре, получают некоторые преимущества.

Например, у них будет приоритет в местах таможенного оформления по сравнению с лицами, не принимающими участие в нем, для них будут ускорены таможенные процедуры.

Кроме этого, документ дает его участникам минимизацию применения форм и степени проведения таможенного контроля товаров на основе анализа информации о товарах и транспортных средствах в рамках системы управления рисками.

Отмечается, что упрощенный таможенный коридор применяется для всех видов транспорта (с товарами, в отношении которых применяется УТК).

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