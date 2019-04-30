Столичные энергетики продолжают веерное отключение света в отдельных районах Душанбе. Определенная часть Душанбе сегодня, 30 апреля, останется без электричества.
«Его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ. Электричества не будет с 9:00 до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.
В указанное время электричество перестанет поступать в дома на улицах Бехзод, М. Турсунзаде, С. Айни, Шаумяна, А Дониш, М. Назаршоева, Борбада, П. Сулаймони, Нахимова, А. Джоми, Фурузон, Р. Набиева и в микрорайонах Восточные холмы и Лучоби боло.
Практика веерного отключения света на отдельных улицах и микрорайонах Душанбе в дневное время продолжается четыре месяца.
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