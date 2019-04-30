Джон Марк Поммершайм приехал в Таджикистан месяц назад. За это время он успел узнать о проблемах американских компаний и даже закрыть сезон в «Сафед-даре».

1,86 млрд. долларов помощи от США

- Мне очень приятно находится здесь, приятно работать в области укрепления взаимоотношений с Таджикистаном.

Перед тем, как приехать сюда я работал заместителем главы миссии в Казахстане. До этого был в Азии, Китае, Японии, в Беларуси, Германии и России. А дипломат я вот уже 29 лет.

Со мной приехала моя супруга, у меня есть и три сына, но они остались в США, у них учеба. Надеюсь, что во время каникул они смогут приехать сюда.

- Некоторые таджикские эксперты с осторожностью встретили Ваше назначение в Таджикистан. В Госдепе в Бюро по делам Европы и Евразии Вы отвечали за управление полным спектром отношений США с Арменией, Азербайджаном и Грузией. В связи с этим кто-то Вас даже назвал «специалистом по цветным революциям». Почему в Таджикистан назначили именно Вас?

- Да, у меня была возможность работать в госдепартаменте по вопросам Южного Кавказа. Но, как я уже отметил, я имел возможность поработать в разных странах и на разных должностях, в том числе и в Центральной Азии. И для меня это большая честь, что президент Трамп решил назначить в Таджикистан послом именно меня.

США привержены тому, чтобы поддерживать Таджикистан в сохранении своего суверенитета, своей независимости и стабильности.

- Какую помощь оказало правительство США Таджикистану за все годы независимости республики? Что это была за помощь?

- Соединенные Штаты сотрудничают с Таджикистаном в течение более 27 лет и за это время предоставили более 1,86 млрд. долларов США на развитие и помощь в рамках программ, которые поддерживают частный сектор Таджикистана, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, демократические институты и безопасность.

- А какую военную помощь ваша страна оказывает Таджикистану - в виде техники, подготовки военных?

- Посольство США оказывало, и продолжит оказывать высококачественную помощь в сфере безопасности Таджикистану для защиты своей границы, противодействия террористическим угрозам и для поддержки суверенитета страны. За последний год посольство предоставило Таджикистану более 20 миллионов долларов в виде высококачественного оборудования для обеспечения безопасности и обучения.

Посольство предоставило новую строительную технику и тактические транспортные средства, стоимостью 8 млн. долларов и наземное радиолокационное оборудование для охраны границы Таджикистана, на общую сумму 3,8 млн.

В Центральной Азии правительство США инвестировало более 90 миллионов долларов для обеспечения безопасности границ региона, провело более 200 учебных мероприятий и обучило более 2600 пограничников.

Фото Asia-Plus

«Афганская земля больше не будет служить базой для помощи террористам»

- После переговоров с талибами в Катаре, по сообщениям СМИ, Белый дом вроде согласился вывести армию США из Афганистана. Скажите, а зачем, в таком случае, в октябре 2001 года армия США и НАТО вошли туда? Для того чтобы признать власть талибов?

- Внутриафганские переговоры будут продолжаться, 4 основные темы, которые на них обсуждаются: это борьба с терроризмом, выведение войск, сами переговоры и прекращение огня.

Диалог между правительством Афганистана, талибами и другими заинтересованными сторонами должен продолжиться, они сами должны решить будущее своей страны. С точки же зрения безопасности должна быть гарантия того, что афганская земля больше не будет служить базой для помощи террористам атаковать Америку, ее союзников и другие государства.

- Есть ли у США информация о широком присутствии боевиков ИГИЛ на южной границе Таджикистана?

- У меня нет такой информации.

- Каково текущее состояние американо-таджикского сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков? Довольны ли вы тем уровнем прозрачности, который Душанбе готов обеспечить в этих совместных усилиях? Кто ваши главные собеседники в правительстве Таджикистана по этому вопросу?

- Это АКН, но мы также сотрудничаем с пограничными войсками, у нас есть программы, проводим тренинги по борьбе с наркотиками. Американский отдел по борьбе с наркотиками тоже является частью этой программы.

Конечно, много еще чего можно сделать, чтобы улучшить наше сотрудничество в этой области, потому что транзит наркотиков - это очень серьезная проблема для Таджикистана. Мы будет повышать эффективность нашей работы.

- Удовлетворены ли Вы итогами расследования и судебного приговора по делу о нападении на туристов в 2017 году, в ходе которого были убиты и двое граждан США? Каким было участие в расследовании специалистов ФБР и других структур Америки?

- Для начала хочу сказать, что мы решительно осуждаем ту жестокость, которую проявили террористы, убив 4-х велосипедистов, и выражаем свои глубокие соболезнования семьям погибших и тех, кто получил ранения.

Мы сотрудничали с правительством Таджикистана во время расследования этого дела и, конечно, мы отслеживаем все результаты данного расследования. Это всё.

- Гражданка США, сын которой (Джей Остин) погиб при этом теракте, намерена добиваться от властей республики моральной компенсации. Джеа Сантоваско обвиняет правоохранительные органы Таджикистана в том, что они не сумели предотвратить теракт, в том, что ее сыну не была вовремя оказана медицинская помощь. По данным Радио «Озоди» после ее обращения и обращения родных швейцарца Хамеля Маркус в республике по этому вопросу, якобы, была создана совместная комиссия из представителей различных правительственных структур. Вы что-то об этом знаете? О какой сумме ущерба идет речь?

- У меня нет такой информации, мы не вовлечены ни в какие переговоры, которые проходят между семьей этой жертвы и вашим правительством.

«Прозрачность законов очень важна»

- Недавно на пресс-конференции в Душанбе Вы сказали, что США пытаются создать более крепкие связи между Афганистаном и Центральной Азией посредством строительства дорог, мостов, трубопроводов, электропроводов. Так, Вы отметили, что Агентство США по Международному развитию (USAID) достигло соглашения с фондом Ага-Хана по введению ряда проектов, не только в Таджикистане. О каких проектах идет речь?

- Партнерство USAID с Фондом Ага Хана направлено на поддержку развития сообществ в нескольких секторах вдоль таджикско-афганской границы: рост торговли и малого бизнеса, сельское хозяйство, развитие туризма, здравоохранение, образование и другие социальные услуги местных органов власти, включая чистую питьевую воду. Кроме того, USAID оказывает поддержку в строительстве ГЭС «Себзор» в Бадахшане.

- Сколько американских компаний или СП ведут бизнес в Таджикистане? С какими проблемами они сталкиваются?

- Мы очень заинтересованы в продвижении экономического сотрудничества между Таджикистаном и США. Это является приоритетным направлениям для меня, и, знаете, я только вчера посетил одну из компаний, которая финансируется, в том числе, США - это компания Кока-кола.

В Таджикистане есть и другие американские компании, например, одна из них занимается производством сурьмы, другая - картофельных чипсов.

Скажу, что прозрачные законы и уважение к интеллектуальной собственности очень важны для инвесторов из США, и мы работаем с правительством Таджикистана для улучшения этих вопросов.

Также во время моей первой недели пребывания здесь у меня была встреча в Американской торговой палате. Она выражает интересы различных компаний, не только американских. Все они отмечали важность прозрачности в налоговой системе Таджикистана, этот вопрос который волнует всех. Прозрачность законов очень важна. Есть проблемы с инфраструктурой, коммуникациями, включая интернет.

Но мы видим и положительные изменения, например, заметны усилия правительства в развитии туризма. Туризм – это область, которая имеет большой потенциал.

«Гражданское общество и журналисты должны продолжать вопрос блокировок публично»

- В проекте госбюджета США на следующий год предлагается урезать финансирование Радио Свободы с 124 до 87 миллионов долларов. А некоторые эксперты говорят, что старейшее СМИ США вообще могут закрыть. Вы, случайно не отслеживаете эту ситуацию?

- Радио Свобода финансируется конгрессом США. Это СМИ создано, чтобы предоставлять новости без цензуры, вести открытые дебаты. Они должны поддерживать такие ценности, как права человека, свобода слова, свободный доступ человека к интернету.

Но у меня нет информации о том, что у них был урезан бюджет.

- Президент США сократил на 50% бюджет на иновещание. В то же время Белый Дом предлагает серьезно увеличить военный бюджет - с 715 до 750 миллиардов долларов.

Означает ли сокращение расходов на пропаганду и увеличение на вооружение, что американская «мягкая сила» перестаёт работать?

- Одна из хороших сторон США – это то, что мы имеем долгосрочное сотрудничество со многими странами. Здесь в Таджикистане мы тоже работаем над продвижением своих ценностей, и сейчас для нас главным является продвижение дружественных связей между людьми в Таджикистане и Америке. Мы делаем это с помощью обменных программ, программ по сотрудничеству. Мы говорим о них везде, в тех же соцсетях, рассылаем информацию по почте и эти средства коммуникации ничего не стоят правительству США.

Для меня, как для посла является приоритетом, чтобы между людьми здесь в Таджикистан и в Америке была эта связь. Это поможет нам решить вопросы и свободы слова и коммуникаций, то есть вопросы, которые могут решиться на основе крепкого сотрудничества.

- В Таджикистане, Вы, наверное, уже знаете, в последние годы постоянно блокируются новостные сайты. Международные организации и диппредставительства не раз высказывались по этому поводу. Как Вы думаете, а что реально мы – журналисты, гражданское общество можем сделать, чтобы прекратилась эта практика?

- Вы правы в том, что Соединенные Штаты вместе с другими международными организациями и дипломатическими миссиями выразили озабоченность по поводу блокировки интернет-сайтов. Мы продолжим призывать правительство Таджикистана обеспечить свободу прессы в соответствии с международными обязательствами республики по Международным пакту о гражданских и политических правах.

Мы считаем, что долгосрочное процветание, безопасность и стабильность Таджикистана требуют полной приверженности правительства защите свободы слова, свободы СМИ и защите прав журналистов освещать новости, не опасаясь цензуры или репрессий. Гражданское общество и журналисты должны продолжать поднимать этот вопрос публично и в частном порядке перед правительством.

Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать инициативы гражданского общества в Таджикистане и во всем мире посредством предоставления грантов для содействия доступу к информации и свободе выражения мнений.

За 5 лет грин-карту выиграли 3 тысячи таджиков

- Вы можете сказать, какое количество граждан Таджикистана выиграло грин-карты за последние, скажем, 5 лет?

- С 2014 по 2018 свыше 115 тысяч граждан Таджикистана подали заявки на лотерею, из них случайным образом для подачи заявления на визу были отобраны 3 тысячи человек. Дополнительную информацию вы можете получить, пройдя по ссылке: www.travel.state.gov.

- У вас есть цифры о количестве людей – граждан Таджикистана, которые выехав в США, после нарушили сроки визы или не выехали из страны вовсе?

- Точных цифр у нас нет.

- В одном из интервью Вы говорили, что любите горнолыжный спорт. В горы сходить еще не успели?

- Знаете, до приезда мне говорили что Таджикистан - одна из красивейших стран мира и когда я приехал сюда я действительно смог в этом убедиться.

Да, когда у меня есть свободное время мы с женой любим ходить по горам, мы были и в Сафед-дара, успели даже застать там снег, закрыли сезон. Там было сказочно красиво.

В ближайшие дни я хочу поехать на юг, в Хатлон. Там работают наши программы в области сельского хозяйства и, говорят, там сейчас тоже красиво, все цветет.

Кроме походов в горы я люблю заниматься большим теннисом, уже познакомился с игроками во дворце тенниса и, по возможности, рано утром занимаюсь там.

Кстати, я слышал, что скоро в Душанбе будет турнир, приедут игроки и из США. К сожалению, мой уровень не соответствует таким соревнованиям, но я обязательно пойду смотреть турнир.

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