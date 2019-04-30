АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА–30 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
30 апреля в Худжанде состоится 3-й тур Кубка АФК в группе «Д». Матч будет между местным «Худжандом» и туркменским клубом «Алтын Асыр».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 АПРЕЛЯ
1949 – Вошла в строй Варзобская ГЭС.
1961 – В Сталинабаде стал функционировать зоопарк
1963 – Вступил в строй новый железнодорожный вокзал «Душанбе»
1997 – В Худжанде совершено покушение на жизнь президента РТ Эмомали Рахмона.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 АПРЕЛЯ
1930 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Киматшо Химматшоев.
1935 – Родился фольклоровед Рузи Ахмадов.
1949 – Родился ученый Солех Болтаев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, местами дождь (выше 2500м снег), гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 8-13 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, местами дождь, в предгорных районах сильный, гроза, возможен град, ночью по югу местами мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 19-24 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 11-16 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО дождь, местами сильный, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 4-9 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами дождь (выше 2500м снег), в отдельных горных районах сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 14-19 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 16-18 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 21-23 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 21-23 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 13-15 тепла.
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