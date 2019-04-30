АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА–30 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

30 апреля в Худжанде состоится 3-й тур Кубка АФК в группе «Д». Матч будет между местным «Худжандом» и туркменским клубом «Алтын Асыр».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 АПРЕЛЯ

1949 – Вошла в строй Варзобская ГЭС.

1961 – В Сталинабаде стал функционировать зоопарк

1963 – Вступил в строй новый железнодорожный вокзал «Душанбе»

1997 – В Худжанде совершено покушение на жизнь президента РТ Эмомали Рахмона.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 АПРЕЛЯ

1930 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Киматшо Химматшоев.

1935 – Родился фольклоровед Рузи Ахмадов.

1949 – Родился ученый Солех Болтаев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами дождь (выше 2500м снег), гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 8-13 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами дождь, в предгорных районах сильный, гроза, возможен град, ночью по югу местами мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 19-24 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 11-16 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО дождь, местами сильный, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами дождь (выше 2500м снег), в отдельных горных районах сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 14-19 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 13-15 тепла.