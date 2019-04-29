Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца.

Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

По замыслу учредителей, главная идея данного праздника - объединение всех направлений танца, как единой формы искусства, способной преодолевать все политические, культурные и этнические границы.

И, конечно же, в этот день весь танцующий мир - коллективы театров оперы и балета, современные танцевальные труппы, ансамбли современного бального и народного танца и другие, как профессиональные, так и самодеятельные артисты – все те, кто считается поклонником Терпсихоры (муза танца в греческой мифологии.) - будет отмечать свой профессиональный праздник.

Мы решили в этот день вспомнить нескольких таджикистанцев, для кого танец – не просто искусство, а смысл жизни.

Малика Каландарова

Выдающаяся танцовщица, Народная артистка СССР, Народная артистка Таджикской ССР. Она побывала в разных уголках мира. Каждая поездка Малики Каландаровой за рубеж вызывала восторженные отзывы. Благодаря потрясающему мастерству владения народными танцами, необыкновенной пластичности, она до сих пор является примером для подражания для многих влюбленных в танец.

Малика Собирова

Малика Сабирова, которая считается одной из величайших балерин XX века, за свою короткую жизнь подарила миру свой уникальный неповторимый стиль исполнения классического танца.

Малика была признана балериной мирового класса. Она представляла балетное искусство Таджикистана по всему миру.

Фаррух Рузиматов

В мире его называют «золотым танцовщиком века», «танцующим леопардом». Народный артист России, Заслуженный артист Таджикской ССР (1988г.), обладатель множества наград, Фаррух Рузиматов, уже разменявший шестой десяток, оставлять сцену не собирается. С 2018 года он художественный руководитель балета Большого театра Узбекистана.

Хайри Ватанова

Ее называют жемчужиной таджикской сцены, ее выход на сцену всегда сопровождается бурными аплодисментами, а каждая вторая девочка страны мечтает попасть в ее кружок танцев.

Для Заслуженной артистки Республики Таджикистан Хайриниссо Ватановой ее работа дело всей ее жизни.

Она вместе с музыкантами, в частности, заслуженным артистом республики Давлатмандом Холовым, побывала во многих странах мира и покорила своим талантом сердца многих.

Ансамбль «Зебо»

Ансамбль с 40-летней историей «Зебо» был настоящей эпохой 80-х годов прошлого столетия. Ансамбль стал популярным не только в Таджикистане, но на территории бывшего СССР и за его пределами, побывав с гастролями во многих странах мира. И не зря говорили, что Таджикистан за рубежом прославили футбольная команда «Памир» и ансамбль танца «Зебо». Все участницы этого ансамбля были влюблены в свою профессию и до сих пор многие из них и в стране и за пределеами республики занимаются танцами и учат этому искусству других.

В их репертуаре были как таджикские народные танцы, так и танцы других народов мира. И, конечно, же знаменитый их танец под песню ансамбля "Гульшан" - "Эй, санам".

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