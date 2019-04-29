Фильм «Мстители: Финал» за первые дни проката установил несколько рекордов бокс-офиса: самое быстрое достижение сборов в $1 млрд (5 дней), самые большие сборы за уик-энд в мире $1,2 млрд. долларов, самые большие сборы в мире за уик-энд для формата IMAX $91,5 млн., самые большие сборы в мире за уик-энд для формата 3D $540 млн.
Сбор в первый уик-энд проката в размере $1,2 млрд - это новый мировой рекорд, сообщает Bloomberg.
Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Мстители: Война бесконечности» — в первые выходные он собрал $640 млн в мировом прокате.
В США и Канаде «Мстители: Финал» также собрал рекордный бокс-офис — $350 млн в первые выходные.
В России картина побила рекорд по предварительным продажам билетов. Российская премьера состоится сегодня, 29 апреля. В Таджикистане его тоже начали показывать сегодня.
"Мстители: Финал" - завершение эпической саги об известнейших супергероях в мире. Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса.
По прогнозу Bloomberg, общие сборы фильма могут достигнуть $2,5 млрд. Только один фильм в истории собрал больше этой суммы — в 2009 году «Аватар» заработал $2,788 млрд в мировом прокате.
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