Министерство финансов республики совместно с партнерами и при поддержке ЕБРР проводит «Второе заседание Рабочей Группы по развитию рынка капитала в Таджикистане».

Встреча состоялась 29 апреля в офисе Европейского банка реконструкции и развития.

В мероприятии приняли участие представители министерства финансов, Национального банка Таджикистана, представители Агентства по развитию рынка ценных бумаг и специализированного регистратора Минфина, Минэкономразвития и торговли, Налогового комитета, Госкоминвеста, а также других государственных учреждений, представители частного сектора и ЕБРР.

Фото Минфин РТ

Основной задачей рабочей группы, созданной в марте 2019 года, будет развитие рынка капитала в Таджикистане, в том числе разработка соответствующей правовой базы, повышение уровня знаний, совершенствование инфраструктуры рынка, и решение связанных с этим организационных и других вопросов.

Результатами работы данной группы будет формирование внутреннего рынка и развития рынка капитала.

Ожидается, что рынок станет надежным источником финансирования экономики Таджикистана, способствуя ее финансовой устойчивости и стабильному росту путем более широкого использования национальной валюты.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.