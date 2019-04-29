На минувшей неделе в закон Таджикистана «Об иных обязательных платежах в бюджет» был введен новый обязательный платеж - пошлина на туристов и паломников.

Пошлиной будут облагаться туристы, приезжающие в республику, граждане Таджикистана, выезжающие в другие страны через туристические компании, а также таджикские паломники, совершающие хадж.

По предварительной информации, размер этой пошлины составит 1 доллар за каждые сутки пребывания.

Нововведение вызвало шквал критических комментариев в таджикском обществе и, в частности, в социальных сетях. Главная мысль: нелогично привлекать облагать пошлиной туристов если хочешь развивать эту отрасль.

Между тем, пошлины на туристов на самом деле распространённая мировая практика. Во многих странах данным видом сбора облагаются все туристы и во многих странах эти средства направляются на сферу туризма и используются для обеспечения путешественникам более комфортных условий проживания.

Разница может быть лишь в том что, в основном, облагают налогами своих туристов все же страны, которые уже научились на них зарабатывать, там где их много, а не где туризм только развивается.

Приведем несколько примеров подобного налога для туристов в разных странах мира.

Мечеть Минор Фото uzbekistan.de

Туристический сбор с туристов в соседнем Узбекистане был введен еще в октябре 2012 года. До 2017 года он был фиксированным и составлял $2 за один день пребывания в гостинице. Потом его размер стали вычислять, исходя из минимальной зарплаты в республике: 10 процентов от минимальной заработной платы ($1,86 в 2017 году) за один день пребывания в гостинице, кемпинге, мотеле, в пансионатах, санаториях и других объектах временного проживания.

Туристический сбор взимают с иностранных граждан и лиц без гражданства. Его размер, как за полный, так и за неполный день, проведенный в гостинице, одинаков.

Средства, полученные от уплаты этой пошлины, гостиницы перечисляют на счет внебюджетного фонда при Госкомитете республики по развитию туризма.

Вена Фото: 34travel

Подобные пошлины действуют и во многих европейских странах. Например, туристы, посещающие Австрию, в том числе, ее горнолыжные курорты, облагаются налогом в размере от 1 до 2,5 евро в сутки. Его берут с каждого взрослого человека в гостинице при расчёте за проживание.

В Вене налог составляет 3,2 процента от стоимости номера (завтрак, НДС и другие услуги не входят в базу для расчета).

Флоренция Фото Italia-ru

В некоторых странах размер налога варьируется в разных городах, а в Италии, по данным ВВС, он зависит не только от города, но и от престижа гостиницы. При нахождении в Риме турист должен оплачивать сбор в сумме 2-3 евро в день, во Флоренции - 1-5 евро в день.

В Венеции подобный налог взимается с приезжих только в разгар туристического сезона, а его размер зависит от квартала, в котором предпочли остановиться отдыхающие. В историческом центре размер налога колеблется в пределах от 1 до 5 евро, а путешественники, проводящие отпуск в Сицилии, обязаны заплатить от 50 центов до 4 евро.

Футуристический рынок в Роттердаме Фото planeta-best.ru

Местное законодательство Нидерландов предусматривает как фиксированную, так и плавающую величину сбора, и она меняется в зависимости от города. Так, в Роттердаме туристический налог составляет 4,5%, а в Амстердаме и Утрехте — 5%.

А, например, в Гааге придется заплатить от 1,27 до 4,76 евро в сутки — сумма зависит от категории гостиницы.

Египет Фото: 100dorog.ru

В Египте сумма налога составляет 7 долларов, и его обязан платить каждый, кто прибывает в страну через аэропорты Александрии, Южного Синая, Хургады, Луксора и Асуана.

Дубаи Фото ruselite.com

С 31 марта 2014 года налог с туристов взимают в Дубае. Размер налога — от 7 до 20 дирхамов ОАЭ (от 1,9 доллара до 5,5 доллара) за одну ночь пребывания в стране, в зависимости от типа размещения. Кроме этого, с постояльцев гостиниц в Дубае вдобавок к стоимости номера взимается десятипроцентный муниципальный налог и такой же сбор за обслуживание.

Прага ФотоTripMyDream

В Праге ставка местного налога составляет 15 крон (около €0,6) на человека за каждый день пребывания, кроме дня прибытия. От уплаты освобождаются люди моложе 18 лет и старше 70 лет.

Мальдивы Фото tourdom.ru

С февраля 2014 года каждый турист, въезжающий на Мальдивы, независимо от возраста, оплачивает Bed Tax (налог на размещение) в сумме 8 долларов в сутки за человека.

Нью-Йорк Фото rozetka.com.ua

В Нью-Йорке туристический налог составляет 13,25% от стоимости номера плюс $2 за ночь.

Гоа Фото Pac Group

В Индии налоги на бронирование номеров и питание (включая напитки) введены с 1 мая 2011 года. Там при бронировании номера придется заплатить налог, равный 5,15% от стоимости проживания, а за питание и напитки придется отдать лишних 3,09%.

Япония Фото Известия

А в Японии действует налог в размере 1 тыс. иен (около $9) на выезд из страны для всех пассажиров, независимо от национальности. Он включен в цену билетов на самолеты или круизные суда наряду с другими сборами.

Налог не распространяется на детей до двух лет, транзитных пассажиров, покидающих Японию в течение 24 часов, на людей, подпавших под депортацию, а также на тех, кто оказался в стране из-за чрезвычайных обстоятельств, к примеру, экстренной посадки.

Власти Японии планируют потратить поступающие в казну средства на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году. По предварительным расчетам, налог на выезд будет приносить порядка 50 млрд иен (около $460 млн) ежегодно.

Ибица Фото yukitour.net.ua

А вот на Балеарских островах в начале 2000-х ввели «солнечный» сбор. Налогом на солнце обложили всех приезжающих на архипелаг туристов. Путешественники, прибывающие на популярные курорты Ибицы, Майорки, Менорки и других островов, должны ежедневно платить 1 евро за пребывание на территории островов.

Собранные благодаря налогу на солнце средства власти направляют на улучшение туристической инфраструктуры, например очистку пляжей и прибрежной зоны от мусора, а также на восстановление экологии.

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