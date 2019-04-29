Компания «МегаФон Таджикистан» подвела итоги технических работ первого квартала 2019 года. В Хатлонской области модернизация сети затронула каждую пятую базовую станцию. Улучшение качества голосовой связи и повышение скоростей мобильного интернета почувствовали сотни тысяч жителей региона.

С начала года «МегаФон Таджикистан» успел реализовать на территории Хатлона целый ряд технических проектов. Запущены новые базовые станции стандарта 4G/ LTE в городах Бохтар и Нурек. Увеличена пропускная способность нескольких линий связи, в частности, Бохтар – Курган, Нурек – Чормагзак и Фархор – Гулшан. В нескольких районах введены в строй резервные линии, благодаря чему абоненты смогут пользоваться услугами связи даже в случае повореждения кабелей.

«Все технические проекты имеют две цели: дальнейшее повышение надежности услуг связи и расширение территории, на которой они достуны жителям Хатлона. Обычно такие работы незаметны абонентам, так как проводятся во время, когда в сети находится минимум пользователей. Но результат увидит и оценит каждый. Лучшее качество «голоса», более высокие интернет-скорости, надежное соединение во время звонков – вот чего мы достигаем, модеризируя сеть», – поясняет директор Регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид Сайтасанов.

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