В минувшие выходные на полигоне «Фахрабад» Минобороны Таджикистана завершились четырёхдневные совместные учения военнослужащих разведывательных подразделений оборонных ведомств Узбекистана и Таджикистана.

«На учениях военнослужащие двух государств обменялись опытом и на практике отработали варианты совместных действий по выявлению и ликвидации условных угроз терроризма, которые на сегодняшний день являются наиболее актуальными для государств Центральной Азии», сообщили «АП» в пресс-центре Минобороны Таджикистана.

1 /3

Военные разведчики Таджикистана и Узбекистана отработали вопросы взаимодействия в деле борьбы с террористическими группами днем и ночью.

Офицеры и сержанты двух стран совместно оттачивали свои навыки и делились знаниями по горной подготовке, инженерному делу, оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях, а также другим направлениям, необходимым в деле военной разведки.

Наибольший интерес сторон проявлялся в ходе занятий по тактико-специальной подготовке, которые проводились на местности с различным ландшафтом, в том числе и в учебном населенном пункте.

Напомним, что в сентябре 2018 года на территории северного Таджикистана впервые были проведены совместные военные учения спецподразделений Узбекистана и Таджикистана под названием «Боевое содружество – 2018».

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.