27-28 апреля в Туркменистане прошел национальный праздник ахалтекинского коня. В завершении мероприятия, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на расположенной возле здания ипподрома сцене вместе с внуком Керимгулы исполнил песню «Ровач», передает госинформагентство ТДХ.

Это одноимённое стихотворение главы государства, которое он посвятил жеребёнку, родившемуся в первый день года «Туркменистан – родина процветания», а музыку к нему написал внук президента.

На территории конноспортивного комплекса были организованы выставки декоративно-прикладного искусства, народных ремёсел, музейных ценностей, полотен, скульптур, художественной фотографии, издательской продукции и других работ. Также прошли спортивные соревнования по борьбе гореш, скачки и соревнования по конкуру.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.