В Государственном музее Вооруженных Сил Узбекистана в Ташкенте прошла встреча представителей министерств и ведомств Узбекистана с военной делегацией Генштаба Вооруженных сил Таджикистана.
Таджикскую делегацию возглавил начальник службы военных сообщений полковник Назарахмад Косимзода.
На встрече стороны обсудили ход выполнения подписанного во время госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте прошлого года соглашения между правительствами Узбекистана и Таджикистана о транзите военных грузов и военных составов через узбекскую территорию, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Узбекистана.
Вышеназванное соглашение обеспечивает беспрепятственный транзит военных грузов и составов через территорию Узбекистана. Например, перемещение военных грузов посредством железных дорог Узбекистана из центральной части Таджикистана в Согдийскую область.
Начальник управления военных сообщений Минобороны Узбекистана, подполковник Анвар Сабиров отметил особенности этого соглашения и рассказал о своем видении наращивания дальнейшего сотрудничества между двумя странами в этом направлении.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Низомиёни пойгоҳи 201-уми Русия танк-ёдгории Душанберо таъмир карданд
Клагенфурт ва Душанбе: Умумияти бародаршаҳрҳои Тоҷикистон бо шаҳрҳои саросари ҷаҳон
Гумонбарии кормандони “Агроинвестбонк” ба сохтакории ҳуҷҷатҳо ва ғайриқонунӣ қарз додан
Медали тиллои Баҳодур Усмонов дар Чемпионати бокси Осиё
Агентии авиатсияи гражданӣ: Ба хатсайри Душанбе-Хоруғ алҳол ҳавопаймо нест
Эмомалӣ Раҳмон: “Пешниҳоди ташаббуси “Як камарбанд, як роҳ” вокуниши саривақтист”
Ифтитоҳи нуқтаҳои тақсими маҳсулоти бепул ба ниёзмандон дар Мастчоҳ
Нашри нахусти маҷмӯаи суханрониҳои сарвари давлати Чин дар Тоҷикистон
КҲФ: Роҳҳо боз ва ағбаҳо бо реҷаи муқаррарӣ фаъолият доранд
“Шумо сарвари давлатро дар вазъи ногувор гузоштед”: интиқоди Зуҳуров аз Хадамоти зиддиинҳисорӣ
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста