Энергетики столицы продолжают веерное отключение света в отдельных районах Душанбе. Определенная часть Душанбе сегодня, 29 апреля, останется без электричества.
«Его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ. Электричества не будет с 9:00 до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.
В указанное время электричество перестанет поступать в дома в микрорайонах Мехробод, Навобод и Хамадони
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