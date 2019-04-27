По инициативе мэрии района Пендик города Стамбул с 18 по 25 апреля 2019 года состоялся 14-й Международный детский Фестиваль фольклорного танца.
В фестивале приняли участие юные таланты из 13 стран, включая Турцию, Казахстан, Таджикистан, Молдову, Кыргызстан, Украину, Азербайджан, Сербию, Индонезию, Китай, Венгрию, Северного Кипра и Монголию.
В рамках объявленных президентом страны 2019-2021 годов "Годами развития села, туризма и народных ремесел" и с целью продвижении культуры страны при содействии и поддержке Генерального консульства Республики Таджикистан в Стамбуле Таджикистан на Международном фестивале представил Детский танцевальный ансамбль «Зебо».
По итогам выступления таджикские юные таланты были награждены дипломами и памятными подарками, а также стали обладателями звания «Festivalin Yıldızları»-Звезды Фестиваля.
В рамках фестиваля представители Таджикистана встретились с председателем района Пендик Ахмед Чином, руководителем отдела культуры района Нури Синджанлы, учащимися школ, таджикскими гражданами и студентами, проживающими в Стамбуле.
Кроме этого, 23 апреля в честь празднования «Дня национального суверенитета и защиты детей» ансамбль «Зебо» выступили на культурном мероприятии города Стамбула.
Фестиваль проводится с 2005 года с целью распространения культурного наследия стран, народных промыслов и защиты национальных ценностей.
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