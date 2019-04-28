А сделать мы это решили не просто так – сегодня 28 апреля - Всемирный день породненных городов.

Если кому интересно, этот день проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов, основанной в 1957 году. Ее цель - содействие развитию дружественных связей между городами различных стран в области экономического и культурного сотрудничества, образования, медицины, защиты окружающей среды и т.д.

Столица Таджикистана - Душанбе сегодня является городом-побратимом 17 городов мира - Лусака (Замбия), Сана (Йемен), Монастир (Тунис), Лахор (Пакистан), Клагенфурт (Австрия), Боулдер (США), Ройтлинген (Германия) и многими другими городами. Есть свои братья и у Худжанда, а скоро будет и у Дангары (она может стать сестрой азербайджанского Сумгаита).

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