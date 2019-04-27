В преддверии 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие 201-й военной базы Российской Федерации провели ремонт и окраску легендарного танка ИС-2, установленного на Площади Победы Душанбе.
Мемориал в честь Победы, установленный в Душанбе, приводят в порядок перед каждым Днем Победы.
В последние годы его реставрацией занимаются военнослужащие 201-й РВБ, дислоцированной в Таджикистане.
Памятный душанбинский мемориал, на котором установлен легендарный танк ИС-2, появился в городе в конце 80-х годов к 42-й годовщине Победы по просьбе фронтовиков, ветеранов войны и труда.
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