Во времена СССР в Центральной Азии было построено много городов, поселков городского типа и сел. Чаще всего небольшие городки строились рядом с местами добычи полезных ископаемых. Или высоко в горах или прямо посреди пустыни или степи.

Столица Казахстана – Нур-Султан – выросла посреди акмолинской степи во времена освоения целины. Но бывшему Целинограду повезло – его не забросили после окончания кампании освоения целины.

Но это скорее исключение из печальной статистики.

Kaktakto рассказывает о городах и поселках Центральной Азии, которым не повезло. Эти населенные пункты больше похожи на декорации к съемкам триллеров, чем на места обитания человека.

Таджикистан

Шураб

Поселок городского типа в Согдийской области основан в начале XX века как поселение шахтеров.

Он относился к тем промышленным городам северного Таджикистана, которые в советские времена имели статус «закрытых» или «особого привилегированных». К этой категории относились Чкаловск, Табошар, Шураб, Адрасман. В Шурабе добывали уголь, а в остальных местностях первичное сырье для атомной промышленности Советского Союза.

Фото neobychno.com 1 /4

Коренные жители завидовали переселенцам. У них была высокая зарплата, в новоявленных городках обязательно наличествовали кинотеатры, стадионы, а ассортимент магазинов соперничал с московским.

В восьмидесятые годы в городе проживали около 16 тыс. человек.

Сегодня он превратился в город-призрак. Сейчас здесь осталось около четырех тысяч жителей. Главная причина бегства людей - закрытие большинства шахт и отсутствие воды.

Узбекистан

Красногорский

Шахтерский поселок городского типа в Ташкентской области Узбекистана, основан в 1953 году.

Фото: orient-tracking.com

До 1979 года здесь добывали уран, затем флюорит. Сюда переезжали специалисты-горняки со всего Союза. Во время холодной войны это был аккуратный процветающий городок с «московским обеспечением». Когда рудник в 90-х годах закрылся, Красногорск стал постепенно приходить в упадок.

Фото: Fishki-net

В оставшихся многоэтажках нет отопления и горячей воды, холодная вода подается в дома по расписанию — два раза в день: утром и вечером. В 2004 году население составило 12 тыс. человек.

Муйнак

Город в Каракалпакстане на берегу Аральского моря. Он был основан в 1933 году как база промышленного рыболовства, в 1963 году получил статус города, а потом море начало усыхать.

Фото: gazeta.uz

В 1980-х, чтобы не закрывать рыбоконсервный завод в Муйнаке, сюда привозили замороженную рыбу из России. В начале 1990-х рыбоконсервный завод был закрыт, началась безработица, жители стали покидать свои дома и уезжать в Нукус, Кунград и в другие города.

Фото: uz24.uz

Участилась повторяемость пыльно-солевых бурь, заболевания населения (глазные болезни, болезни желудочно-кишечного тракта, кожные болезни). Уровень грунтовых вод упал, ускорился процесс опустынивания местности.

Оставшиеся родники оказались непригодными для питья из-за высокого содержания пестицидов. Порт превратился в кладбище кораблей.

Казахстан

Жанатас

Город в Жамбыльской области возник в 1964 году на месте добычи фосфоритов в Каратауском фосфоритоносном бассейне.

Фото: goroda-prizraki-narod.ru

После распада СССР город пришел в запустение, но с 2013 года, с приходом нового инвестора, город получил вторую жизнь, заметно поправил свой внешний вид, избавившись от домов-призраков. Сейчас в городе проводится обновление инфраструктуры.

Фото: подорожі по світу

Жанатас является административным центром Сарысуйского района Жамбылской области Республики Казахстан. На карте Жанатас можно найти на юге страны, на железнодорожной карте, как конечную станцию на ветке от города Тараз. В Жанатасе проживает около 23 тыс. человек.

Фото: altyn-orda.kz

Семипалатинск — 4 (Чаган)

Город, который был рожден по военному приказу для обслуживания авиабазы стратегического назначения.

Его начали строить в 1954 году, а официально как населенный пункт он был введен в 1961. Городок ликвидирован в 1994 году. В основном здесь проживал персонал расположенного в десяти километрах юго-западнее одноименного аэродрома. Там базировались самолеты дальней авиации стратегического назначения.

Фото: SmolCity.ru

Авиабаза Чаган – была второй по важности и уникальности авиабазой СССР. Здесь располагалась 79-ая бомбардировочная дивизия, на ее балансе было порядка ста бомбардировщиков ТУ-95.

В середине 90-х все войсковые части были выведены в Россию, а городок передан Республике Казахстан. После этого и гражданское население достаточно быстро покинуло Чаган.

Фото: Swalker.org

Приозерск

Город Приозерск основан в 1956 году, его населением стал военный и гражданский персонал испытательного полигона систем противоракетной обороны (ПРО) Сары-Шаган.

Фото: chrontime.com

В годы расцвета гонки вооружений в напрочь засекреченном городе на западном берегу Балхаша жило около 100 тыс. человек преимущественно в военной форме, действовало 60 гостиниц, прекрасные дворцы культуры, рестораны, которых не было в ту пору в ином областном центре.

После развала Союза и последующего сокращения полигона большинство военнослужащих уехали, бросив обжитые квартиры, и сегодня в Приозерске насчитывается всего 13 тыс. «аборигенов», из которых почти половина — россияне.

Фото: varandej.livejournal

Из 90 многоэтажек в «живых» осталось около сорока. Остальные законсервированы — их окна заложены кирпичами в надежде на появление в будущем новых хозяев.

В городе нет никакой промышленности, малый бизнес только расправляет крылья. Город закрытый, однако попасть в него становится все проще и проще.

Аркалык

Аркалык — город в центральном Казахстане, ранее центр Тургайской области. В настоящее время центр одноименного района Костанайской области. Основан в 1956 году, статус города приобрел в 1965. Город в степи, возле Тургайского бокситового рудоуправления, которое добывало около 20% бокситовой руды в СССР.

Фото: yaplakal.com

Аркалык в 1980-х годах собирались превратить в один из промышленных центров региона: он стал центром Тургайской области, в нем появился крупный аэропорт, способный принимать пассажирские авиалайнеры, началось строительство завода авиационных двигателей.



После ликвидации Тургайской области в июне 1988 года и заморозки программ развития промышленности город вошел в период сильного социально-экономического упадка, потерял 35% населения и законсервировался в виде отсталого, депрессивного города с монопрофильной промышленностью.

Фото: varandej.livejournal

Решение о расселении Аркалыка не принято. Напротив, выживание города считается стратегически важным. Однако реальность состоит в том, что ряд микрорайонов города были полностью заброшены в 1990-е. Предприимчивые бизнесмены из других регионов Казахстана разобрали часть домов и вывезли стройматериалы.

Эмба-5 (Жем)

Датой основания города считается 7 мая 1960 года, когда в десяти километрах от станции Эмба Актюбинской области Казахской ССР был забит первый реперный колышек и развернут палаточный лагерь. Город получил наименование Эмба-5.

Фото: Informburo.kz

К концу 60-х годов в городе была создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения жизнедеятельности. Было построено несколько домов, гостиниц, магазинов, школа, детский сад, хлебозавод, котельная, водозаборная станция и водонапорная башня, госпиталь.

Фото: Ok.ru

В 1999 году полигон был передислоцирован в Капустин Яр. После передислокации ракетного полигона вся инфраструктура города была передана Казахстану. Эмба-5 прекратила свое существование, его переименовали в Жем (это историческое название реки Эмба).

Население города в 2016 году составило 1963 человека.

Кыргызстан

Мин-Куш

Мин-Куш возник в 1947 году как центр добычи урановой руды. Также с 1972 по 1994 год функционировал приборный завод «Оргтехника» по производству гектографов, механических карандашей и автоматических ручек с капиллярным пишущим стержнем (фломастеров), пишущих узлов (стержней) к шариковым авторучкам.

Фото: Sputnik-Кыргызстан

В 1952-2012 годах Мин-Куш имел статус поселка городского типа. После развала СССР завод закрылся и большинство жителей покинули Мин-Куш из-за безработицы.

Фото: Радио Азаттык

К тому же отпугивает соседство с четырьмя оставшимися тут хранилищами радиоактивных отходов уранового производства. В 2011 году население поселка составило 3 300 человек.

Туркменистан

Бекдаш

Город в Балканском велояте, порт на Каспийском море. Отсюда перевозили химичсеское сырье — сульфат натрия, глауберову соль и многое другое.

История города началась в 1921 году, когда были построены первые три здания. В 1938 году порт отправил первые суда с химическим сырьем и его жилой фонд насчитывал несколько деревянных бараков, глиняные кибитки и юрты.

Фото: Inosmi

С распадом СССР в 1991 году распалось и все химическое производство. Город стал приходить в упадок, население массово уезжало в другие города. Основной проблемой стали перебои с водоснабжением. До распада СССР питьевая вода подставлялась в городок танкерами из Азербайджана.

В 2002 году город получил новое название — Гарабогаз. А в 2016 в связи с малочисленностью населения город перешел в состав этрапа Туркменбаши.

Фото: ashkhabadka — LiveJournal

Возможно ли вернуть умирающие города Центральной Азии в их первозданный вид? Наверное, возможно, но для этого нужно время и деньги. Надеемся, что наши потомки увидят возрождение этих городов.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.