Азиатская футбольная Конфедерация утвердила страны, которые осенью этого года будут принимать матчи отборочного турнира чемпионатов Азии-2020 среди юношей (U-16) и молодежи (U-19).
Таджикистан станет хозяином одной из групп отборочного турнира чемпионата Азии-2020 среди молодежных сборных до 19 лет.
В отборочном турнире чемпионата Азии-2020 среди молодежи до 19 лет в зоне Запад матчи будут принимать шесть стран – Таджикистан, Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Саудовская Аравия. В зоне Восток в качестве хозяев выступят Камбоджа, Китайский Тайбэй, Мьянма и Вьетнам, а еще одна страна будет определена позже.
Матчи отборочного турнира чемпионата Азии-2020 среди юношей до 16 лет в зоне Запад пройдут в Иране, Иордании, Кыргызстане, Катаре, Саудовской Аравии и Узбекистане. А Индонезия, Лаос, Мьянма, Сингапур и Вьетнам станут хозяевами отборочных матчей в зоне Восток.
Своих соперников по отборочным турнирам чемпионатов Азии-2020 юношеская (U-16) и молодежная (U-19) сборные Таджикистана узнают 9 мая, когда в штаб-квартире Азиатской футбольной Конфедерации пройдет жеребьевка соревнований.
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