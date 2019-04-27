Торговый портал Таджикистана (www.tajtrade.tj) был представлен на официальной церемонии 26 апреля в Душанбе.

Мероприятие было организовано министерством экономического развития и торговли Таджикистана (МЭРТ) в тесном сотрудничестве с Международным торговым центром (МТЦ) и при финансовой помощи правительства Швейцарии и партнеров по развитию ОБСЕ и ПРООН.

Портал по упрощению процедур торговли представляет собой онлайн-платформу, которая предоставляет пошаговое описание процедур импорта и экспорта с точки зрения трейдера. Он отображает в удобной для пользователя форме все документы и формы (т.е. лицензии, разрешения, сертификаты и другое), которые предприятия должны представлять и/или собирать у каждого регулятивного органа, осуществляющего деятельность на границе, и предоставляет подробную информацию о сборах и платежах, которые должны будут платить трейдеры.

Разработка данного портала является продолжением усилий правительства республики по рационализации и упрощению процедур торговли во благо бизнес-сообщества Таджикистана.

«Торговый портал Таджикистана является первым опытом во внешней торговле страны. Он предоставляет отечественным и иностранным предпринимателям возможность получать информацию о процедурах и документации для экспорта и импорта товаров, сокращая время и затраты предпринимателей», - сказал первый замминистра экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода, выступая перед таджикским бизнес-сообществом, должностными лицами, дипломатами и международными партнерами на церемонии запуска портала.

МТЦ оказывает техническую поддержку для создания портала и создания национального потенциала для его эффективной работы.

Фото Asia-Plus

За полтора года 39 процедур экспорта и импорта конкретных продуктов были задокументированы и постоянно обновлялись на портале под руководством МТЦ. Эти процедуры были также сертифицированы пограничными регулирующими органами для подтверждения того, что отображаемая информация является правильной, и трейдеры могут извлечь из нее выгоду.

Чтобы поддерживать функционирование портала в течение долгого времени, МТЦ и МЭРТ согласовали структуру управления порталом и организуют тренинги по его функционированию для обеспечения устойчивости платформы в будущем.

“В качестве следующего шага МТЦ хотел бы изучить возможности, позволяющие директивным органам использовать информацию на портале для разработки реформ по упрощению процедур торговли”, - отметила консультант МТЦ по упрощению процедур торговли в Таджикистане Алина Фетисова.

Портал является ключевым инструментом прозрачности, который принесет пользу, как бизнесу, так и правительству Таджикистана.

Трейдерам портал предоставляет подробную картину того, что необходимо сделать, чтобы соответствовать национальным правилам. Таким образом, он сокращает время и расходы, затрачиваемые трейдерами на получение и анализ информации о торговых отношениях, и сводит к минимуму риск задержки перевозки грузов на границе из-за несоблюдения требований импорта/экспорта. Директивным органам он поможет выявить все ненужные административные барьеры.

Таким образом, портал поможет правительству Таджикистана через Координационный комитет по упрощению процедур торговли (ККУПТ) оптимизировать и упростить торговые процессы во благо бизнес-сообщества Таджикистана.

Фото: скриншот tajtrade.tj

Наличие всей этой информации в интернете является частью обязательств Таджикистана в рамках Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли (статья 1.2).

Международный торговый центр при поддержке правительства Швейцарии ставит перед собой цель повысить экспортную конкурентоспособность текстильной и швейной отрасли Таджикистана посредством предоставления поддержки предприятиям сектора и соответствующим институтам поддержки торговли.