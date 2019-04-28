АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- В 10:00 состоится круглый стол с участниками этно-джазового фестиваля, где будут обсуждены пути развития этно-джаза в Центральной Азии и Европе.

- В концертном зале «Кохи Суруш» состоится закрытие Шестого Международного Душанбинского этно-джазового фестиваля. Выступят группы «Навои Аджам» (Таджикистан), трио «Under the Surface» (Нидерланды), «В джазе только дедушки» (Узбекистан), «Lown» (Франция) и джаз-группа Таджикской национальной консерватории им. Т. Сатторова. Начало в 18.00.

- Весенняя ярмарка вкуснейшей еды проходит в столичной гостинице Hilton Dushanbe. На ярмарке работают 10 отделов еды, где шеф-повара гостиницы Hilton представляют свои фирменные блюда. Ярмарка работает с 11 до 20 часов. Билеты можно приобрести в гостинице. Стоимость билета для взрослых 20 сомони, для детей - 10 сомони. Информация по телефону: +992 487030050

- В Душанбе завершается международный турнир по таэквондо WT с участием спортсменов Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Кыргызстана, Казахстана и Российской Федерации.

- В Таиланде завершается Чемпионат Азии по боксу, а в Китае - Чемпионат Азии по тяжелой атлетике и Чемпионат Азии по борьбе.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 апреля

1929 – II съезд Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики принял первую в истории Таджикистана Конституцию.

1959 – В Душанбе вошел в строй завод «Таджиккабель».

2001 – Фильм таджикского кинорежиссера Бахтиера Худоназарова «Лунный папа» в номинации «Лучший режиссер» был удостоен приза российской киноакадемии «Ника».

2004 – Таджикистан присоединился к Конвенции о борьбе с финансированием международного терроризма.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 апреля

1928 – Родилась доктор медицинских наук, профессор Кибриё Хасанова.

1945 – Родился заслуженный актер театра Таджикистана Киёмиддин Чакалов.

1954 – Родился юморист-писатель Ахмадшохи Махмадшох.

1959 – Родился доктор филологических наук Махмаисуф Имомов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

Согдийской области – Переменная облачность, кратковременный дождь (выше 2000 м снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью -1+4, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО дождь, по ВГБАО осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 10-15 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, кратковременный дождь (выше 2000 м снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 13-15 тепла.