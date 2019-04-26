Группа молодых исследователей из Таджикистана создают первую онлайн-карту мозаики в Душанбе. Так планируется привлечь внимание градостроителей к важности сохранения таджикской мозаики, которая может просуществовать еще несколько сотен лет.

Из более 60 мозаичных картин, которые были созданы еще в период СССР, сегодня осталось всего 50 работ. Остальные были разрушены при снесении старых зданий, которые не вошли в новый генплан города.

«Много работ, к сожалению, с тех пор пропало. За последние два года разрушили 5 очень важных работ: мозаика Детского парка, автором которого являлся Константин Феодариди, три работы Николая Ханина на повороте аэропорта и на Пединституте, а также «Кохи Точикистон» Зухура Хабибуллаева», - с сожалением отмечает координатор проекта «Картография мозаики в Душанбе» Каролина Ключевска.

Хотя, по ее словам, эти работы уже были частью истории таджикистанцев, и могли просуществовать еще несколько сотен лет.

О том, в каких целях еще хотят использовать новую онлайн-карту, узнайте в нашем сюжете.

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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.