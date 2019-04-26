Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной собственности, который позволяет рассказать широкой общественности о том, как права интеллектуальной собственности (ИС) способствуют развитию инноваций и творчества.

Между тем, Таджикистан вновь вошел в "черный список", как «страна с серьезными недостатками в области прав на интеллектуальную собственность.

В этот список страна была включена по итогам 2018 года, когда Торговое представительство США опубликовал ежегодный Специальный доклад 301 - главный отчёт о нарушениях интеллектуальных прав в мире.

Спецдоклад – 310: тревожный код Таджикистана

В докладе отмечается, что Таджикистан не смог провести реформу в этом направлении, а усилия Таджикистана по защите прав ИС остаются недостаточными.

При этом отмечено, что правительство республики не публикует статистику по защите прав ИС с 2013 года.

«Защита интеллектуальных прав в Таджикистане неэффективна. Власти продолжают уделять мало внимания проблемам нарушения интеллектуальных прав и, особенно, в Сети, поэтому имеет место множество нарушений интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сфере, и онлайн-пиратство продолжает процветать», - говорится в докладе.

В нем приводится, что число лиц, привлечённых к ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности слишком мало.

В общей сложности авторы спецдоклада исследовали уровень пиратства в 77 странах, являющихся торговыми партнерами США.

Из них 13 стран, как отмечалось выше, были помещены в список Priority Watch List, 27 государств - в списки более низкого ранга Watch List и Section 306. А в число последних вошли: Беларусь, Боливия, Бразилия, Бруней, Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Финляндия, Греция, Гватемала, Италия, Ямайка, Кувейт, Ливан, Мексика, Норвегия, Перу, Филиппины, Румыния, Таджикистан, Турция, Туркмения, Узбекистан, Вьетнам, а также Парагвай.

Законодательная база Таджикистана

В предисловии к Национальной стратегии развития интеллектуальной собственности на 2014 - 2020 годы в Таджикистане отмечается, что наряду с определенными достижениями, Таджикистан продолжает сталкиваться с рядом проблем в области интеллектуальной собственности.

Например, с нарушением авторских и смежных прав и оборотом контрафактных товаров, что представляет угрозу для экономической безопасности страны и здоровья отечественного потребителя, а также нарушает международные обязательства Республики Таджикистан.

Вместе с тем отмечается, что сами владельцы объектов интеллектуальной собственности прилагают недостаточные усилия по защите своих прав, очень низок уровень осведомленности в области интеллектуальной собственности среди различных групп населения.

Действующее законодательство Республики Таджикистан об интеллектуальной собственности состоит, в основном, из 3-й части Гражданского Кодекса Республики Таджикистан (ГК РТ), который был принят 1 марта 2005 года.

Фото qamshy.kz

В соответствии с ним, интеллектуальной собственностью являются имущественные и (или) личные неимущественные права в отношении результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации участников гражданского оборота, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (средства индивидуализации), а также иных приравненных к ним объектов.

В 1994 году Таджикистан вступил во Всемирную Организацию интеллектуальной собственности (WIPO) и присоединился к важнейшим международным договорам в области охраны промышленной собственности.

Так, в настоящее время Республика Таджикистан присоединена к Евразийской Патентной конвенции, Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, Будапештскому договору о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры, Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Договору о Патентной кооперации, Евразийской патентной конвенции и т.д.

Законодательной базой интеллектуальной собственности Республики Таджикистан является Закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", Закон "О товарных знаках и знаках обслуживания", Закон "Об изобретениях", Закон "О промышленных образцах", Закон "Об авторском праве и смежных правах", Закон "О селекционных достижениях сельскохозяйственных культур".

Требования ВТО

Вступление во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) требует от стран в сфере интеллектуальной собственности - полного приведения национального законодательства в соответствие с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Поэтому сегодня важнейшей задачей государства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности является имплементация международного права, то есть фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне. Она осуществляется путем трансформации международно-правовых норм в национальные законы.

Необходимость эффективной защиты прав и законных интересов авторов и владельцев прав на объекты интеллектуальной собственности в Таджикистане обусловлена большим количеством объективных причин: нахождение большинства национальных экономик региона в стадии перехода к рыночным отношениям, ограниченные финансовые возможности создателей объектов интеллектуальной собственности, недостаточно развитая инфраструктура в данной области, отсутствие традиций, правовой культуры в области использования объектов интеллектуальной собственности.

По мнению экспертов, защита интеллектуальной собственности входит в разряд вопросов национальной безопасности, потому что речь идет о выживании государств в мировом сообществе, о построении цивилизованного гражданского общества, основанного на уважении к чужой собственности, интеллекту, личности.

Категория прав

Авторское право. Произведения, программы для ЭВМ, базы данных.

Смежные права. Постановки, исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также от способа и формы их выражения.

Патентные права. Изобретения, промышленные образцы и полезные модели, являющиеся продуктом интеллектуальной деятельности человека.

Права на средства индивидуализации. Словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Права на селекционные достижения. Сорта растений и породы животных, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений.

Права на топологии интегральных микросхем.

Права на ноу-хау. Секреты производства.

Примеры защиты

В Таджикистане очень мало распространены случаи защиты авторских и других прав интеллектуальной собственности в судебном порядке.

Последним примером служит разбирательство известного фотографа Геннадия Ратушенко, который потребовал от Торгово-промышленной палаты (ТПП) страны 140 тысяч сомони ($15 тысяч) за нарушение его авторских прав. В 2011 году ТПП без разрешения автора использовала фотографии Ратушенко на выставке в Москве и не заплатила автору. Дело он выиграл, однако чтобы добиться справедливости ему потребовалось 7 лет.

В 2016 году покойный таджикский поэт Бозор Собир потребовал от издательств и Комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана авторское вознаграждение. Издательства публиковали его сочинения без соответствующего договора с ним, а структуры комитета пускали в эфир песни на его слова, но не платили гонорары.

В итоге спор разрешился в пользу поэта.

По словам автора национального Гимна Таджикистана поэта Гульназара Келди, в 1995 году, тоже после долгих лет, по частям получил свою премию, из-за инфляции его гонорар так сильно обесценился, что составил всего 200 долларов.

В начале 2010 годов ныне покойный узбекский драматург Саид Ахмад предъявил претензии к одному из таджикских театров за постановку его пьесы «Бунт невесток», но после отказался от своих претензий.

Были прецеденты с участием ряда таджикских певцов, которые использовали иранскую музыку без разрешения авторов, и наоборот, претензии таджикских артистов, произведения которых без согласия исполняли зарубежные певцы.

В Интернете часто таджикские СМИ без ссылки публикуют материалы друг друга, но пока ни одно из них не обратились в суд с исковыми заявлениями.

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