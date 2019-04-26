Эмомали Рахмон на днях распорядился вернуть тарифы на интернет, а в отношении ответственных принять соответствующие меры.

Антимонопольная служба заявляет, что упорядочила цены на мобильные услуги согласно статье 22 закона «О защите конкуренции» и её действия были направлены только на мобильные компании.

Однако в разделе 22 статьи этого закона указывается, что Антимонопольная служба имеет право осуществлять государственный контроль (только контроль, а не устанавливать цены) над правильным порядком формирования и реализации свободных цен и тарифов на товары производственного и технического назначения, товары народного потребления и услуг на регулируемых рынках.

При этом, в статье 7 этого же закона указывается, что заключение договоров, других сделок, соглашений или осуществление согласованных действий хозяйствующими субъектами, действующими на рынке одного товара, признаются картелем и запрещаются, если они приводят или могут привести к установлению (поддержанию) цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок, затрат, прибыли. Другими словами данная статья запрещает создание картелей на рынке товаров и услуг. Принимая единые тарифы, мобильные компании во главе с Антимонопольной службой создали картель в прямом его понимании.

Картель - это согласованные действия между конкурирующими хозяйствующими субъектами, отрицательно влияющие на регулярную деятельность рынка и направленные на ограничение товарного рынка.

Антимонопольная служба отказалась регистрировать своё распоряжение в Минюсте: «Мы регистрируем только некоторые нормативно-правовые документы», - сказали «АП» в службе.

На что, как вы помните, независимые юристы пояснили, что Антимонопольная служба не обязана регистрировать свои распоряжения, если они носят индивидуальный характер, то есть, приняты в отношении конкретного субъекта, «однако данное распоряжение является общеобязательным и подлежит регистрации.

"Факт того, что ранее не регистрировали свои общеобязательные акты, не может говорить о законности этих актов. Нет в законах оговорок, что общеобязательные акты антимонопольной службы не подлежат регистрации», - сказал тогда «АП» юрист Навруз Одинаев.

Антимонопольная Служба в своём ответном письме мобильным компаниям, ссылаясь на сайт Информационно-аналитического агентства Content Review, отмечает, что Таджикистан мог бы занять 19 место (и это как бы хорошо) в рейтинге стоимости цен на мобильный интернет.

Но, во-первых, Таджикистана в рейтинге от Content Review нет. Во-вторых, на этом сайте и в этом рейтинге не указано ни одной цифры. В таблице есть лишь названия 50 стран, где, как указывается, сравнительно не дорогой интернет. Поиск полного аналитического отчета на данном сайте результатов не дал.

Во всемирном исследовании Worldwide mobile data pricing, в котором оценивается стоимость услуг передачи данных, Таджикистан еще с прежними ценами занимал 103 место из 230 стран.

В ответном письме от Антимонопольной службы правозащитным организациям, ссылаясь на тот же Content Review приводятся цифры, что один гигабайт интернета в Швейцарии стоит 165 сомони ($17), в Канаде 158 ($16), в ОАЭ - 123 ($13), в Южной Корее 103 ($11), в Японии 85 ($9), в США 71 ($7,58), в Норвегии 60 сомони ($6,39).

Да, но какая же средняя зарплата в этих странах? Так, средняя зарплата в Швейцарии составляет $5426, в Канаде $2253, в ОАЭ $3182, в Южной Корее 2167, в Японии $2495, в США $2835, в Норвегии $3176. В Таджикистане же при средней зарплате в размере $130 один гигабайт интернета мог бы стоить $6,5.

Ссылаясь на Speedtest.net, которая измеряет скорость мобильного и проводного интернета, Служба отмечала, что по скорости проводного интернета Таджикистан занимает 107 место, и опережает Иран, Узбекистан, Ирак, Афганистан, Туркменистан и Индонезию.

Вопрос от специалистов: «Почему когда речь идет о ценах, Антимонопольная служба сравнивает Таджикистан со Швейцарией, а по скорости с Ираком?»

К слову, по скорости проводного интернета Швейцария занимает 9 место, Канада 12, а Арабские Эмираты 41-ое.

Антимонопольная Служба говорит, что за 2018 год население использовало 25 млрд. 204 млн. мегабайтов мобильного интернета, имея в виду, что население стало больше пользоваться интернетом, отказываясь от международных звонков.

Давайте посчитаем: 25 млрд. 204 млн. мегабайтов это всего лишь 24 млн., 613 тыс. гигабайтов. Если учитывать, что в Таджикистане 3 миллиона населения пользуются мобильным интернетом, выходит, что за целый год один человек в среднем пользуется всего лишь восемью гигабайтами интернета, а в месяц - менее 700 мегабайтами.

Это совершенно небольшие цифры. На 700 мегабайт можно посмотреть буквально два видеоклипа с Youtube или один фильм.

Антимонопольная Служба неоднократно отмечала, что мобильные операторы сверх тарифных планов за один мегабайт интернета получают от 5 до 10 дирамов. А их распоряжение способствует упорядочению всех цен. Также, служба уверяла, что себестоимость одного мегабайта в Таджикистане, составляет 6,2 дирама.

Вопросы:

Какой процент населения использовал интернет сверх тарифа?

За счет чего, по мнению Службы, себестоимость интернета (в тарифных пакетах) вдруг внезапно выросла с 2,4 до 6,2 дирам?

Во время акции до 18 апреля мобильные компании продавали годовые интернет-тарифы. Так, например, 240 гигабайтов стоили 1830 сомони. Выходит, что один гигабайт стоит 7,5 сомони. Это в 8 раз дешевле, чем та стоимость, которую предложила Антимонопольная служба. Почему Антимонопольная служба, вызванная защищать интересы пользователей, не взяла нижний порог цен (к примеру, 8 сомони за 1ГБ) и не установила эту сумму как самую высокую планку? Последний вопрос - если себестоимость одного гигабайта 62 сомони, зачем компаниям идти на такие беспрецедентные уступки?

Антимонопольная служба ожидала, что повышение стоимости мобильных услуг поможет налоговым поступлениям.

Скорее – нет. Вот что происходит на рынке уже сейчас:

Сёла, которые граничат с Афганистаном (протяженность границы 1400 км) начали пользоваться услугами афганской компании Roshan Mobile. Кыргызские компании MegaCom и НУР Телеком (“О!”) активно развивают свои сети в приграничных районах Согдийской области, вплоть до Худжанда. В Пенджикенте продаются узбекские сим-карты.

Мегафон России сразу предложил бесплатные звонки в Мегафон Таджикистан. В другие же компании можно звонить всего лишь за 4 рубля (6 центов). За месячную абонентскую плату в размере 650 рублей ($10), компания предоставляет безлимитный интернет и звонки в свою дочернюю компанию в Таджикистан.

MTC предлагает звонки в Tcell за 6,50 руб. в минуту (10 центов). Также, российская компания Tele 2 предлагает суточный безлимит за 350 рублей ($5,4).

Служба Связи заявляла, что «с повышением цен на интернет люди будут грамотно пользоваться им. Меньше будут играть, и портить своё зрение, будут беречь своё здоровье, читать книги», - сказал «АП» зампред Илхом Атоев.

Телефоны, выпущенные в прошлом столетии, имели более высокий фон излучения. Сейчас же, компании по производству мобильных телефонов ставят максимальную защиту от электромагнитного фона. У всех них и книг, и электронных читалок, и телефонов одинаковый принцип вредного воздействия на глаза.

В ТЕМУ:

Кого могут наказать?

Президент Таджикистана поручил принять меры в отношении ответственных лиц, допустивших подорожание интернета. При этом, правда, не уточняется, кого именно глава государства поручает наказать, и что ожидает виновных. Мы предположили…

Налоговиков

Слухи относительно возможного подорожания стоимости использования интернета ходили еще с прошлого года.

В начале этого года глава Налогового комитета признался журналистам, что налоговые поступления от мобильных компаний за последние годы заметно сократились, и, что правительству предложены меры, направленные на исправление ситуации.

Он отметил, что совместно с другими заинтересованными ведомствами подготовлено предложение относительно налогообложения внедряемых мобильными компаниями новых технологий.

Антимонопольщиков

Казалось бы, да. Но вот, кстати, глава Антимонопольной службы Саади Кодирзода, который и подписал нашумевшее распоряжение, 23 апреля был освобожден от занимаемой должности постановлением правительства и назначен заместителем руководителя исполнительного аппарата президента страны.

Связистов

В Налоговом комитете признавали, что распоряжение антимонопольного органа было подготовлено с учетом предложений Службы связи и мобильных операторов.

Это косвенно подтверждала и сама служба и даже аргументировала: с принятием новых тарифов люди станут грамотно пользоваться интернетом, меньше будут играть, и портить свое зрение, будут беречь свое здоровье, сказал замглавы этого ведомства Илхом Атоев.

Правоохранителей

Распоряжение Антимонопольной службы было принято в работу без регистрации в Министерстве юстиции, как этого требует действующее законодательство республики. О том, что документ не прошел соответствующую регистрацию, подтвердили «АП» в самом Минюсте.

Возникает вопрос, если распоряжение вступило в силу без соответствующей регистрации, то куда смотрели правоохранительные органы? В частности, Минюст, который мог написать заявление в Генпрокуратуру и сама прокуратура, которая могла опротестовать это распоряжение по собственной инициативе?

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