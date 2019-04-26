В центре Матчинского района Согда отрыты три точки по бесплатной раздаче продуктов питания малоимущим слоям населения, сообщает районная газета НДПТ «Нигохи халк».

«Точки открыты возле центрального рынка района, торгового центра «Панджшер» городка Бустон и торгового центра «Ансор» в джамоате Оббурдон», - сообщает издание.

Организаторами благотворительности выступили местный хукумат, правящая в стране Народная демократическая партия Таджикистана и местные предприниматели.

В этих местах нуждающиеся могут получить бесплатно определенное количество муки, сахара, растительного масла, сообщил «АП» источник в администрации Матчинского района.

«Жители по мере возможности могут в этих ящиках оставлять продукты питания, в том числе хлеб, масло, сахар и рис. Нуждающиеся могут из этих ящиков взять необходимые продукты. Эти точки никак не будут контролироваться», - отмечает издание.

Фото: Газета «Нигохи халк»

В администрации района сообщили, что в ближайшие время такие точки могут появиться и в других населенных пунктах района.

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