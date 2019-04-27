Логика во всем этом, наверное, есть, но нам она неподвластна. Может, вы сможете разобраться в последних решениях властей?
Правительство Таджикистана просит партнеров по развитию скинуться на помощь «Барки точик». Ситуация в энергохолдинге совсем мммм… плохая. Только одна цифра - $110 млн. Это долг «Барки точик» перед Сангтудой-1 (Как так?!).
А вот информация - сколько холдинг заработал на продаже света.
О помощи тут просит и МВД. У них в Варзобском районе разрушился лагерь отдыха для детей. Комментаторы советуют сотрудникам милиции скинуться собственными взятками (не один лагерь можно будет достроить)
Интернет не подорожает (вроде как - уфффф). Так решил президент. Но не расслабляемся – таджикистанцев ждут другие «поборы». Вот, например, у нас уже появились туристические пошлины (все госпрограммы по развитию туризма - в топку).
Не договорили про интернет. Глава государства сказал, что вроде как виновные (наверное, это те, кто принимал решение?) будут наказаны. Одного «наказали» в тот же день – он пошел на повышение в аппарат президента.
А это четыре решения Антимонопольной службы, когда она вела себя не как антимонопольная. И это не только наше мнение, спикер парламент их вообще будоражателями назвал (да, мы знаем, что такого слова нет)
В этой ситуации есть еще один важный момент – пример активности таджикского общества – жители столицы собирали подписи под обращением к президенту (подписи собирали вживую, а ФБ все равно заблокировали). Пример уже не первый и мы надеемся, что не последний (несмотря на давление).
Промышленность Таджикистана (случайный набор букв). К апрелю этого года в столице должны были восстановить все не действующие предприятия. Мы сделали красочные фотографии (гордись страна).
Бедные страны (читай – Таджикистан) могут потерять суверенитет из-за высокого внешнего долга. Отдавать, если что, будем заводами (читай о них выше), ну или чем-то еще (а вот это вернее).
На этой неделе в Таджикистане буйствовала стихия – ливни, грозы, сели. Есть жертвы. Такая погода, кстати, сохранится до конца месяца.
«Облав» в Таджикистане нет. Так говорят власти уже много лет подряд. Но они попались – на видео. Позорище страшное. Но никто, конечно, не отреагировал (говорят, только номера с машины скрутили).
В День города мы решили вспомнить о бывших градоначальниках Душанбе (внутри есть карта).
А в день дочери сделали для вас материал – о самых известных дочках известных отцов.
Это история о великом ученом - Евгении Павловском, который в далеком 1928 году приехал в нашу республику, чтобы лечить нас от чумы, холеры, тифа, а потом еще и создал Академию наук. Мы ему поставили памятник – «с благодарностью от таджикского народа», а потом эту надпись убрали (ай, да молодцы).
Что такое авторское право и как защищать его? Вы спрашивали, мы отвечаем.
Дождик не помеха. Столичных жителей и гостей зазываем на этно-джазовый фестиваль или приходите на ярмарку вкусной еды (мы и там и там обязательно будем).
Хороших вам выходных и поменьше плохих новостей!
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