В Душанбе вышла в свет книга председателя КНР Си Цзиньпиня по актуальным внешнеполитическим вопросам на таджикском языке.

Эта книга представляет собой сборник избранных речей и выступлений председателя КНР Си Цзиньпина, посвящённых концептуальным основам внешней политики Китая, вопросам реализации инициативы «Один пояс - один путь» и создания сообщества единой судьбы человечества.

Данные речи и выступления охватывают период с ноября 2014 года по май 2017 года.

Иллюстрированный сборник имеет три раздела на 156 страницах.

Книгу председателя КНР с русского на таджикский язык перевёл известный таджикский журналист и публицист, сотрудник Национальной библиотеки Таджикистана Бободжон Шафеъ, а её составителем и ответственным редактором является доктор исторических наук, старший советник аппарата помощника президента Таджикистана по вопросам зарубежных связей Зафар Сайидзода.

Следует подчеркнуть, что это первое в истории таджикоязычное издание книг государственных лидеров КНР в нашей стране.

Книгу можно купить в книжных магазинах Душанбе, а с её электронным вариантом можно ознакомиться на веб-сайте Национальной библиотеки Таджикистана.

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