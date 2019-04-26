26 апреля 1966 года во многих домах Ташкента стрелки часов остановились на отметке 5.23. Именно в это время началось страшное землетрясение с силой толчков более 8 баллов.

По официальным данным, стихия унесла жизни восьми людей, свыше 150 человек были госпитализированы с ранениями различной степени. Впрочем, как утверждают медики, в последующие два года от пережитого стресса или в страхе перед новыми толчками скончались от сердечных приступов еще сотни пожилых людей, пишет ИА «Фергана».

Землетрясение разрушило более 2 миллионов квадратных метров жилой площади, 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 учреждений культуры, 185 медицинских и 245 промышленных зданий. Без крыши над головой остались 78 тысяч семей или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов.

После ташкентского землетрясения 1966 года. Фото с сайта Sputnik

Ташкент в тот момент в кратчайшие сроки превратился в гигантскую всесоюзную стройку. Со всех концов огромной страны съезжались люди, чтобы восстанавливать столицу Узбекской ССР.

Было срочно развернуто более тысячи палаток, открыты около 600 временных магазинов и предприятий общественного питания. Более 15 тысяч семей в организованном порядке и с их согласия были переселены в другие города Узбекистана и других союзных республик.

Дети из Ташкента отдыхали в пионерских лагерях во всех республиках и областях СССР. К началу зимы 1966 года была выполнена первостепенная задача – более 300 тысяч человек получили жилье. За короткое время, немногим более трех с половиной лет, была полностью решена задача ликвидации последствий землетрясения. К концу 1970 года только строителями Ташкента было построено более четырех миллионов кв.м. жилья.

Благодаря новостройкам, город вырос в 1,5 раза и стал еще более интернациональным.

По сути, Ташкент был выстроен заново. На стенах многих домов до сих пор можно встретить упоминания о том, бригада из какого города возводила здание. И география здесь обширна: Нижний Тагил, Челябинск, Киев, Саратов, Гомель, Ленинград, Уфа…

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Совершенно новый городской район Ташкента, отстроенный в 1966-1968 годах, – это Чиланзар.

Автостанция «Подмосковная», кафе «Москва», магазины «Донецк», «Башкирия», «Березка»... Этих топонимических ориентиров, еще десять лет назад регулярно напоминавших жителям ташкентского спального района Чиланзар об истории восстановления столицы Узбекистана после катастрофического землетрясения 1966 года, сегодня не помнят даже таксисты. О том, что целые кварталы здесь были возведены на пустом месте всего за пару лет строителями из разных советских республик, теперь можно узнать, лишь случайно наткнувшись на памятные барельефы, местами еще сохранившиеся на торцах панельных пятиэтажек.

Хотя природа ни о чем забывает, и обо всем помнит. Ощутимый подземный толчок магнитудой 4.3 балла сотряс в очередной раз окрестности геологического разлома ташкентских землетрясений всего месяц назад — в ночь на 14 марта 2019 года. Построенные более полувека назад добротные жилые дома от него лишь слегка вздрогнули. Запаса их прочности хватит еще на сотню лет.

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