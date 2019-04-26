В рамках рабочего визита в Китай и в контексте участия в работе второго Форума международного сотрудничества «Один пояс – один путь» президент Таджикистана Эмомали Рахмон 25 апреля в Пекине встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества, планы и перспективы отношений.

«Эмомали Рахмон выразил радость возможностью встречи со своим другом, братом и коллегой Шавкатом Мирзиёевым и с уверенностью заявил, что каждая встреча высокого уровня вносит заметный вклад в дело дальнейшего развития и укрепления отношений между странами», - сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Стороны назвали важные политические события двух стран в 2018 году историческими для Таджикистана и Узбекистана, подчеркнули, что благодаря обоюдным усилиям заложена прочная основа для эффективного сотрудничества во всех сферах.

Рахмон и Мирзиеев обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в сферах, являющихся выгодными для обеих сторон, разработки и реализации инвестиционных проектов, осуществления программ по строительству объектов социального назначения на территории обеих стран, а также по расширению культурно-гуманитарных связей, в том числе проведению Дней культуры в странах, обеспечению благоприятных условий для передвижения граждан.

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В первом квартале 2019 года объём товарооборота между двумя странами достиг $62 млн.

Во имя достижения новых целей было предложено продолжить работу по диверсификации товаров и продукции, активизации торговли. Это позволит в ближайшие годы увеличить объём товарооборота на $500 млн.

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