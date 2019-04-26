Суд города Душанбе приговорил к 20 годам заключения 23-летнего жителя Фархорского района Хатлонской области Орзу Саидалиева. Он, по данным следствия, намеревался взорвать здание МВД Таджикистана и совершить еще несколько терактов.

По информации суда, он намеревался забросать гранатами здание МВД республики, а выбегающих оттуда милиционеров расстреливать из автомата Калашникова.

«Для исполнения этой цели он 19 декабря прошлого года приехал из Фархора в Душанбе и по приказу одного из эмиссаров «Исламского государства» Тоджиддина Назарова (известен как Абу Усама Нораки) должен был совершить данный акт, но был задержан сотрудниками спецслужб. Во время спецоперации у него обнаружили и изъяли автомат Калашникова и боевую гранату», - говорится в сообщении.

В распространенном пресс-релизе суда Душанбе сообщается, что Орзу Саидалиев находился в 2018 году в трудовой миграции в Казахстане, где при помощи социальных сетей наладил контакт с членами «Исламского государства» и дал клятву главарю этой террористической организации Абубакру Аль-Багдади совершить террористический акт.

Следствие утверждает, что Саидалиев «поклялся до конца своей жизни служить Абубакру Аль-Багдади и даже пожертвовать своей жизнью ради него».

По данным следствия, Саидалиев, помимо террора в МВД, получил указания от Абу Усама Нораки убить председателя сельсовета Навобод Фархорского района Сайфулло Ятимова с целью нарушения общественного порядка и устрашения населения.

Тоджиддин Назаров по кличке Абу Усама Нораки спецслужбами Таджикистана за участия в боевых действий на территории других государств объявлен в розыск.

Кроме того, Сайдалиев планировал поджечь дом жителя Фархорского района, известного бизнесмена Диловара Мухиддинова. Для этого, по данным следствия, Саидалиев сфотографировал дом и автомобиль бизнесмена и отправил фотографии Абу Усаме Нораки для разработки плана нападения на семью Мухиддинова.

Суд города Душанбе заявил, что хотя и Саидалиев не достиг своей цели, однако принимая во внимание веские доказательства того, что обвиняемый действительно готовил акт шахида, приговорил его к 20 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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