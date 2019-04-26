АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- В 14.00 состоится церемония открытия Новых программ инклюзивного поддерживаемого трудоустройства для молодежи с особенностями нейропсихического развития - Студии возможностей «iTavono» и Кафе на колесах «Фудмобиль». Церемония состоится по адресу: Душанбе, ул. Мушфики, 109 (72 школа, Центр ОО «Ирода»).

- В концертном зале «Кохи Суруш» состоится открытие шестого Международного Душанбинского этно-джазового фестиваля. В нем примут участие джаз-исполнители и музыкальные коллективы из Швейцарии, Германии, Австрии, Голландии, Франции, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизстана. Билеты продаются в КЦ «Бактрия», отеле «Серена», в Puzzle Coworking. Купить онлайн и заказать доставку билетов можно на сайте www.ticketon.tj. В лень открытия выступят группы «Авесто» (Таджикистан), трио Florian Favre (Швейцария), Yedil & Satzhan project (Казахстан) и трио «Jeeep» (Германия). Начало в 18.00.

- Во французском дискуссионном клубе очередная встреча. Если вы изучаете, говорите и понимаете французский язык, то это возможность практиковать свои навыки. Встреча состоится в 17:00 в Культурном центре Bactria (ул. Мирзо Турсунзода, 12а)

- В Hyatt Regency Dushanbe проходит Международный форум развития человеческого капитала, в рамках которого можно ознакомиться с деятельностью профильных организаций и ведомств страны, узнать о научно-технических достижениях молодого поколения, узнать о возможностях обучения в вузах страны и за ее пределами. Также проводится ярмарка вакансий и мастер- классы. Подробности можно узнать по телефону (+992) 90 699 77 65

- В 15.00 в ресурсном центре «Душанбе Арт Граунд» состоится форум «Женщины и насилие в семье», пятый из серии форумов «Женщины. Модальности-3». Спикер – Зульфия Голубева, журналист газеты «Вечёрка». Во второй части форума показ работ современных художников по теме. Вход свободный.

- В Академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится балет П. Чайковского «Спящая красавица». Начало в 18:00.

- В кафе Parking проходит выставка, посвященная Международному дню земли

- В Душанбе начинается международный турнир по таэквондо WT с участием спортсменов Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Кыргызстана, Казахстана и Российской Федерации.

- В Бангкоке пройдут финальные бои чемпионата Азии по боксу. Таджикский боксер Баходур Усмонов проведет бой с монгольским боксером Чинзогиром Баатарсухом.

- В китайском городе Сиань проходит чемпионат Азии по вольной и греко-римской борьбе. Таджикистан представляют 13 спортсменов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 АПРЕЛЯ

1966 – В Ташкенте произошло землетрясение, разрушившее центр города.

1986 – Авария на Чернобыльской АЭС, самая тяжелая ядерная катастрофа в мировой истории.

2017 - В Таджикистане арестованы 17 сотрудников антикоррупционного агентства.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 АПРЕЛЯ

1935 – Родился доктор искусствоведения, профессор Маннон Рузиев.

1952 – Родился поэт Кувват Давлат.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь (выше 2000м снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 4-9 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 18-23 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО дождь, по ВГБАО осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, кратковременный дождь (выше 1500м с переходом в мокрый снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью -3+2, днем 9-14 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 14-16 тепла

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Бохтар – Облачно с прояснением, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 12-14 тепла.