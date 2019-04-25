В столице Таиланда подходит к концу чемпионат Азии по боксу. До финала дошел лишь один боксер из Таджикистана – Баходур Усмонов.

Сегодня состоялись полуфинальные бои среди мужчин. Из шести таджикских спортсменов – участников первенства до этой стадии дошел только Баходур Усмонов, выступающий в весовой категории 64 кг.

В своем первом бою Усмонов победил японца Даисуки Наримацу. Затем боксер одолел Тугрулбека Паззиева из Туркменистана.

В полуфинале Баходуру противостоял опытный казахский спортсмен Саматали Толтаев. Боксеры бились все три раунда. Усмонов был более активен, точен и в результате сумел одержать победу и выйти в финал, тем самым обеспечив себе минимум серебряную медаль.

Победа Баходура Усмонова Фото: НОК РТ

В финальном бою, который состоится завтра, 26 апреля, Баходуру предстоит бой с монгольским боксером Чинзогиром Баатарсухом.

Напомним, на азиатском первенстве делегацию боксеров Таджикистана представляли Шермуҳаммад Рустамов, Сомон Хабибов, Баходур Усмонов, Мирзомухаммади Бахтиёр, Шаббос Негматуллоев, Сиёвуш Зуҳуров, а также Сумайя Косимова, Миджгона Самадова, Шоира Зулькайнарова, Идимох Холова и Нилуфар Бобоёрова.

Вся команда Таджикистана, помимо Усмонова, завершила свое участие на чемпионате, не сумев добраться до призовых мест.

Следует отметить, что чемпионат Азии среди мужчин и женщин впервые проводится в одно и то же время.

Как отметил тренер Баходура Усмонова Мирзо Шамсиев, согласно новым правилам Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), теперь участники континентальных чемпионатов напрямую не могут завоевать путевки на чемпионаты мира и олимпийские игры, а будут зарабатывать баллы для улучшения своего рейтинга.

Поэтому, по его словам, в Таиланде боксёры будут бороться не только за медали, но и за рейтинговые очки, которые будут засчитаны для участия на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в сентябре-октябре этого года в России.

Отметим, что на предыдущем чемпионате Азии по боксу в 2017 году в Ташкенте таджикистанец Джахон Курбонов в весовой категории до 91 кг выиграл бронзовую медаль.

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