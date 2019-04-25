24 апреля отмечается Всемирный день защиты лабораторных животных. Мы узнали, какие опыты ставят над лабораторными животными в нашей стране.

Борьба за права животных, которые подвергаются в лабораториях разным жестким экспериментам, для Таджикистана не актуальна. В республике представители фауны исследуются в лабораториях исключительно для их сохранения и умножения.

В середине прошлого века во многих странах развернулось общественное движение под лозунгом «Красота без жестокости», в результате чего значительное число косметических предприятий перешло на растительное сырье (то есть без животных компонентов) и альтернативное тестирование (без использования животных).

Сегодня уже по всему миру активно развивается движение против экспериментов и опытов над лабораторными животными.

Среди наиболее часто используемых в опытах животных – мыши, кролики, обезьяны и собаки. Ежегодно сотни представителей этих видов погибают в лабораториях. Кроме того, животных используют при обучении будущих медицинских работников и ветеринарных врачей.

Эксперименты таджикских биологов – исключительно для экологии

В Таджикистане, в отличие от развитых стран слабо развито промышленное производство косметики и фармакологических средств. В силу этих обстоятельств в республике не используются животные для проведения экспериментов в производстве различных товаров и их испытаний.

В Таджикистане в лабораторных условиях содержатся, в основном, насекомые и змеи, из-за отсутствия современных технологий используются естественные зоны обитания животного мира для их сохранения и умножения.

Как рассказал директор Института зоологии и паразитологии имени Е. Павловского Академии наук Таджикистана Файзали Хакимов, на сегодняшний день в республике функционируют 24 биологические лаборатории, в которых ведутся работы по выращиванию полезных для сельского хозяйства и экологии насекомых и животных.

Файзали Хакимов Фото Asia-Plus

Основное направление – изучение и испытание полезных насекомых, таких как: божья коровка, златоглазка, трихограмма, габробракон, которые поедают большие количество вредителей сельскохозяйственных растений. Поэтому эти насекомые искусственно разводятся и пускаются на хлопковые плантации, сады и огороды для защиты агрокультур от вредителей.

Основными направлениями научных исследований института являются всестороннее и углублённое исследование фауны Таджикистана, определение роли животных в различных биоценозах; оценка природно-очаговой ситуации и заболеваний животных, разработка основ защиты растений и усовершенствование биологических способов регуляции численности вредителей сельскохозяйственных культур и другие.

Институт разработал систему защиты хлопчатника, плодовых и овощных культур от вредных членистоногих способом привлечения полезных энтомофагов и опылителей.

Сотрудники серпентария Института зоологии и паразитологии Фото Asia-Plus

Эксперименты связаны, в основном, изучением образа жизни представителей фауны, адаптации к новым условиям, связанным с изменением климата и так далее.

В борьбе против болезней

Паразитологи института в рамках проекта Международного научно-технического центра проводят исследования по комплексному изучению кровососущих комаров в южных районах Таджикистана.

При поддержке проекта организованы современные лаборатории по определению заражённости комаров возбудителями малярии, по изготовлению настоев и суспензий из инсектицидсодержащих растений для изучения их эффективности в борьбе с комарами и лаборатория по изучению эффективности использования рыб местной фауны в борьбе с кровососущими двукрылыми.

Апробирована методика определения заражённости малярийных комаров методом ELIZA, что даёт возможность прогнозировать возможную вспышку малярии.

Змеиный яд в лабораторных условиях

Особое направление составляет разведение змей двух видов – кобры и гюрзы. При НИИ Академии наук есть серпентарий, где местные ученые добывают змеиный яд, который чаще используется в фармакологии.

"Цель в увеличении количества особей, а также в восстановлении численности змей в их природных ареалах, – говорит Файзали Хакимов. – Кроме того, мы изучаем, как состав корма для этих двух видов змей влияет на свойства их яда. Сегодня в их рацион входят грызуны, в частности, мыши, а также птицы".

Кроме того, по словам Файзали Хакимова, природа Таджикистана дает возможность провести исследования с животными в так называемых естественных лабораториях – заказниках и заповедниках. Таким образом, были изучены редкие животные, входящие в Красную книгу – дикие горные бараны и козлы, некоторые виды редких птиц.

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