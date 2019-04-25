После устранения последствий стихии на дороге Душанбе-Худжанд движение транспорта с двух сторон разрешено, сообщает пресс-служба филиала компании IRS в Таджикистане.
Между тем, как отмечает пресс-служба, угроза камнепадов и оползней сохраняется из-за продолжающихся осадков.
«В настоящее время дорога полностью расчищена от камней, техника продолжает работать. Но из-за обильных осадков, в частности, снегопада в некоторых местах, сохраняется угроза камнепадов и оползней. Поэтому просим водителей быть осторожными», - сказал пресс-секретарь компании Далер Мерганов.
По его словам, на каждых двух километрах дороги работают сотрудники компании по расчистке дорог и помогают водителям в случае возникновения трудностей.
Дорога Душанбе-Худжанд была закрыта со вчерашнего дня из-за погоды: проливные дожди привели к сходу селей и камнепадов.
Между тем, по данным КЧС, камнепады и сели были зафиксированы и на других автодорогах: Душанбе-Дарваз, Душанбе-Рашт-Ляхш и на трассах Согдийской области.
В этой связи, Комитет убедительно просит без особой нужды не ездить по горным дорогам страны.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Даҳ моҳи корҳои ислоҳӣ ба маъмури милисаи дар марги Ҳувайдои 5-сола хунукназарӣ зоҳиркарда
Дар Олимпиадаи «INFOMATRIX 2019» хонандагони тоҷик соҳиби 22 медал шуданд
Роҳи Душанбе-Хуҷанд бар асари лағжиши кӯҳпора ва сангфароӣ баста аст
Эмомалӣ Раҳмон дар форуми “Як камарбанд-як роҳ” иштирок мекунад
Оғози корҳои бо барқ таъмин кардани деҳоти Тоҷикистон
Дилшод Назаров бори панҷум чемпиони Осиё шуд
Таркиши чоҳи амудӣ дар маркази шаҳри Душанбе
КҲФ сокинони 8 деҳаи ноҳияи Рӯдакӣ ва Ҳисорро ба ҷойҳои бехатар кӯчонд
Муҳити озод аз стигма: Лоиҳаҳои Хакатон барои занони гирифтори бемории ВНМБ дар Суғд
Барои тасмими боло бурдани қимати хизматрасониҳои мобилӣ киҳо бояд муҷозот шаванд?
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Гость5
Неужели так трудно выполнить защитные мероприятия? Ну каждый год одно и тоже. Одно и тоже. Ну хотя бы сетку установить можно? Ну хоть какую то видимость заботы о гражданах и о сохранении дорожного покрытия. Или потом расчищать лучше? Стоит трасса. Движения нет. Это миллионные потери. Шесть платных постов. С каждой машины больше 100 сомони только в одну сторону. Куда идут деньги? Сотни машин ежедневно вносят плату. Ща что? За разбитую дорогу и стояние в пути?