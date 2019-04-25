Члены Комитета по вопросам налогообложения при Американском торговом совете в Республике Таджикистан (AmCham Tajikistan) обсудили вопросы, связанные с налогообложением, которые на сегодняшний день волнуют предпринимателей и инвесторов. Также на встрече были сделаны и обсуждены предложения по внесению соответствующих изменений в налоговое законодательство, которые помогут улучшить инвестиционный климат в стране.

Участники встречи также обсудили план мероприятий по реализации 300 дней реформ по поддержке предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Республике Таджикистан, который был утверждён 1 марта текущего года.

Было отмечено, что данная инициатива является своевременным шагом, который может поспособствовать экономическому развитию и улучшению привлекательности страны для инвесторов, если в рамках данных реформ будут введены изменения, в том числе в налоговое законодательство для устранения разночтений, уменьшения налогового бремени и нагрузок на проверки.

Так как план мероприятий по реализации 300 дней реформ по поддержке предпринимательства включает мероприятия, направленные на повышение правовой и финансовой грамотности предпринимателей, это, несомненно, благоприятно отразится на работе малого и среднего бизнеса. Это позволит бизнесмена лучше понимать свои риски и разрабатывать более качественные и эффективные бизнес-проекты.

На встрече были также подняты вопросы по дальнейшему развитию рынка ценных бумаг, возможных дополнительных налоговых льгот для компаний, которые покупают или продают свои долговые и долевые ценные бумаги на бирже ценных бумаг, что могло бы поспособствовать прозрачности сделок и является важным для привлечения как иностранных, так и местных инвестиций в стране.

В прошлом году члены Комитета по вопросам налогообложения AmCham Tajikistan предложили более 10 рекомендаций к действующему Налоговому кодексу.