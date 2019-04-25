Завтра 26 апреля в зале "Кохи Суруш" в Душанбе стартует – VI Международный этно-джазовый фестиваль. Три дня гости фестиваля смогут окунуться в музыкальную культуру Таджикистана, Европы и Центральной Азии.

Первый день фестиваля откроет таджикская группа «Авеста», которая имеет статус одного из лучших коллективов в Центральной Азии, работающих в области джаз-фьюжн.

Продолжат вечер швейцарское трио «Florian Favre», которая придерживается концепции «Музыкальной демократии», то есть дает равные права всем инструментам и казахский «Yedil & Satzhan project», исполняющий народную музыку на фольклорных инструментах в современной аранжировке.

Группа "Авеста"

Пятничный вечер замыкает немецкое трио «Jeeep».Здесь вы почувствуете латиноамериканскую легкость наряду с непредсказуемыми ритмами и причудливыми грувами.

Вечер 27 апреля откроет таджикский квинтет «Шелковый путь». «Шелковый путь» подчеркивает связь между исмаилитскими традициями таджикского Бадахшана и другими музыкальными практиками, используя национальные инструменты и персидскую поэзию.

За «Шелковым путем» выступит кыргызская «Aura», которая в своем творчестве обращается к богатому этно-музыкальному наследию кыргызского народа. Затем будет очередь еще одно представителя Таджикистана - трио «Khalil brothers», которые впервые совместно исполнят эпос «Гуругли».

Австрийская группа «Sinfonia de Carnaval», которая использует различные элементы классической музыки, рока и фанка, завершит выступления этого дня.

В завершающий день VI Международного этно-джазового фестиваля выступят таджикская группа «Навои Аджам», музыкальная лаборатория для аранжировки и исполнения произведений фьюжн, основанного на традиционной и восточной классической музыке и голландское трио «Under the Surface».

Группа Under the Surface

Гостей фестиваля в этот день порадуют и джазовая группа из Узбекистана «В джазе только дедушки» и французский «Lown», который сочетает восточные мотивы с поп – звучаниями. Выступит и джаз-коллектив Таджикской национальной консерватории, который образовался недавно, а завершится фестиваль дебютом таджикская группы Nazeer, которая синтезирует восточные мотивы с джазовой основой.

Следует отметить, что в рамках фестиваля свое творчество представят молодые выпускники «Джаз Академии 2018», которая проходила зимой прошлого года на базе колледжа имени Ахмада Бобокулова, а ярким музыкальным экспериментом фестиваля будет творческая интерпретация и исполнение всеми участниками фестиваля одного «домашнего задания», ставшего традицией фестиваля.

Группа Lown

В этом году в качестве «домашнего задания» была выбрана таджикская народная композиция «Гулумой», предложенная художественным руководителем фестиваля, музыкантом и композитором Джасуром Халиловым.

Помимо концертной программы в рамках фестиваля в Таджикской национальной консерватории им. Т. Сатторова состоится серия открытых мастер-классов и творческих встреч с европейскими и центрально-азиатскими участниками фестиваля для обмена опытом и творческими идеями.

28 апреля в 10:00 состоится круглый стол с участниками фестиваля, где будут обсуждены пути развития этно-джаза в Центральной Азии и Европе.

Группа Jeep

Международный Душанбинский этно-джазовый фестиваль организован Швейцарским офисом по сотрудничеству в Таджикистане и Культурным центром «Бактрия» при партнерстве с Таджикской национальной консерваторией.

Организаторскую поддержку фестивалю также оказали посольства Великобритании и Северной Ирландии, Франции, США, Германии, Австрии в Казахстане и Инициатива Ага Хана в области музыкального творчества.

Гостеприимную поддержку участникам фестиваля оказывает столичная гостиница «Серена Душанбе», а Генеральным информационным партнером фестиваля выступает медиа-холдинг «Азия-Плюс».

VI Международный этно-джазовый фестиваль поддерживает инициативу главы государства Эмомали Рахмона об объявлении 2019 года Годом развития села, туризма и народных ремесел, а также содействует привлечению внимания зарубежных гостей к культуре Таджикистана и укреплению регионального сотрудничества в области культуры.

Билеты на фестиваль можно приобрести в Культурном центре «Бактрия» (ул. М. Турсунзаде, 12А), в Pazl Коворкинг (БЦ «Созидание», ул. Айни, 48), а также на сайте www.ticketon.tj Стоимость билетов 20,30, 50 и 100 сомони.

Более детальную информацию можно получить по номеру: (+992 372) 221-25-58 или на сайте www.jazzfestival.tj .

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