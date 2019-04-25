В эти дни из-за «подорожания интернета» Антимонопольную службу критиковали все, а мы решили вспомнить, за что еще ее ругали в разное время.
Это законно: Антимонопольная служба о том, как «Таджиктелеком» стал естественным монополистом
В конце декабря 2015 года правительство подписало постановление «Об едином коммутационном центре электрической связи» при ОАО «Таджиктелеком», которому выдано эксклюзивное право покупки и распределения интернета. Исключительное право на использование всего международного трафика через ЕКЦ ОАО «Точиктелеком» сделало всех остальных операторов фактически субпровайдерами в части оказания ими услуг международной связи.
По новым правилам, сотовые компании страны стали вынуждены покупать интернет у «Таджиктелекома» за 51 тысячу долларов за гигабит без учета НДС. Для сравнения: ранее они покупали интернет из Кыргызстана, Узбекистана и Китая оптом по цене от 10 до 20 тыс. долларов за тот же объем.
Как результат, из-за отсутствия конкуренции и единого источника доступа к Сети, интернет у всех стал одинаково плохим и дорогим.
В феврале прошлого года глава Антимонопольной службы Саъди Кодирзода на вопрос, не являются ли действия «Таджиктелеком» монополистическими, отметил, что «Таджиктелеком» с 2010 года находится в реестре Субъектов естественных монополий, и его действия контролируются Законом «О естественных монополиях», наряду с 38 субъектами.
Однако, по словам экспертов, прохождение трафика не означает предоставления государству монопольного права распределения интернета. По их словам, провайдер может терминировать/передавать свой трафик, используя свои каналы связи, дублируя его на оборудование ЕКЦ.
Монополии нет, никто сам не хочет конкурировать: Служба о высоких ценах на топливо
Частная компания ОАО «Топливозаправочная компания» (ТЗК) появилась в 2010 году в результате реструктуризации авиационной отрасли в Таджикистане. Ранее данная компания, находясь в составе государственного авиаперевозчика «Таджик Эйр», занималась исключительно заправкой воздушных судов в аэропортах. На сегодня это единственная компания в стране, которая поставляет авиатопливо в республику, то есть отрасль полностью монополизирована.
Уже много лет таджикские цены на авиатопливо одни из самых высоких в Центральной Азии из-за отсутствия конкуренции, а также облагающих топливо акцизных налогов, дорожных затрат и т.д.
Первый заместитель председателя Антимонопольной службы Назар Одиназода заявил, что они неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы и другие предприниматели импортировали топливо, но, к сожалению, никто сам не хочет.
Надо сказать спасибо, что не 1000 сомони: Служба о повышении цен на сим-карты
По инициативе МВД с 1 сентября 2018 года стоимость одной сим-карты должна была подняться до 250 сомони ($26). Данную инициативу поддержала и антимонопольная служба. У нововведения были две цели - борьба с «лишними» сим-картами и соображения безопасности.
Согласно предложенному тарифу, цена сим-карты в 250 сомони была выведена следующим образом: 215 сомони составляет стоимость подключения и 35 сомони идут на баланс абонента, тогда как раньше (и сейчас) сами сим-карты ничего не стоили.
Почему стоимость подключения стоит именно 215 сомони, какие траты на подключение делают операторы, почему в принципе была выбрана сумма в 250 сомони, первый заместитель главы Антимонопольной службы Назар Одиназода объяснить не смог. Он лишь отметил, что изначально речь шла о 1000 сомони за одну сим-карту, но в результате сторговались на 250 сомони.
Это инициатива была отменена решением президента страны Эмомали Рахмона.
«Никто не ограничивал конкуренцию»: антимонопольщики об единых тарифах для всех сотовых операторов
Антимонопольная службы подготовила распоряжение "О тарифах на электронную связь", в рамках которого обязала всех сотовых операторов установить единый тариф на мобильные услуги и на интернет. При этом стоимость мобильных звонков и интернета подорожала в разы. Это распоряжение даже было принято на неделю, но 23 апреля президент страны Эмомали Рахмон отменил его.
Заместитель начальника Службы Назар Одиназода считает, что их распоряжение вовсе не повод не конкурировать: «Если бы мы хотели ограничить конкуренцию, то все бы работали по одинаковой цене и не могли бы устанавливать другие цены и тарифы. Но, мы установили минимальную цену за интернет – 6,2 дирама. А компании могут предоставить нам свои тарифы. Мы рассмотрим эти предложения, если они будут экономически обоснованы».
Выгодные тарифы при таких невыгодных условиях, в которые поставила Служба сотовые операторы, довольно сложно придумать….
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Кулли ахбор
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chappy50
Еще 1-2 таких распоряжения и народ действительно не вытерпит. И так вон у офиса "Добровольного переселения соотечественников" километровые очереди, а потом вообще будет швах. Все, у кого есть образование и кто хоть что-то смог бы сделать для своей Родины, убегают отсюда, зная, что даже если что-то и получиться, то все равно предпочтение будет отдано не таланту, а родственнику. Отсюда и получаются такие законы. Далеко ходить не надо - "на школа на машина приходил" и "Арбоб Камол - мощни связь экономически". В итоге и связь в упадке и образование.
Гачир1
Вообще какое-то непонятное образование эта Монопольная служба. Во всем мире антимонопольные службы стоят на защите прав потребителей, против монополизации товаром и услуг, с ограничением МАКСИМАЛЬНОЙ цены для естественных монополий. Эта же служба в Таджикистане занимается МОНОПОЛИЗАЦИЕЙ товаров и услуг и работает по указке МВД, Налоговой службы и прочих силовых и финансовых структур. И почему-то ограничивает МИНИМАЛЬНУЮ цену на товары и услуги. Может там все через **** решают?
Гость2
Нуууу? Мораль сей басни какова????