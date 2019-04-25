В эти дни из-за «подорожания интернета» Антимонопольную службу критиковали все, а мы решили вспомнить, за что еще ее ругали в разное время.

Это законно: Антимонопольная служба о том, как «Таджиктелеком» стал естественным монополистом

В конце декабря 2015 года правительство подписало постановление «Об едином коммутационном центре электрической связи» при ОАО «Таджиктелеком», которому выдано эксклюзивное право покупки и распределения интернета. Исключительное право на использование всего международного трафика через ЕКЦ ОАО «Точиктелеком» сделало всех остальных операторов фактически субпровайдерами в части оказания ими услуг международной связи.

По новым правилам, сотовые компании страны стали вынуждены покупать интернет у «Таджиктелекома» за 51 тысячу долларов за гигабит без учета НДС. Для сравнения: ранее они покупали интернет из Кыргызстана, Узбекистана и Китая оптом по цене от 10 до 20 тыс. долларов за тот же объем.

Как результат, из-за отсутствия конкуренции и единого источника доступа к Сети, интернет у всех стал одинаково плохим и дорогим.

В феврале прошлого года глава Антимонопольной службы Саъди Кодирзода на вопрос, не являются ли действия «Таджиктелеком» монополистическими, отметил, что «Таджиктелеком» с 2010 года находится в реестре Субъектов естественных монополий, и его действия контролируются Законом «О естественных монополиях», наряду с 38 субъектами.

Однако, по словам экспертов, прохождение трафика не означает предоставления государству монопольного права распределения интернета. По их словам, провайдер может терминировать/передавать свой трафик, используя свои каналы связи, дублируя его на оборудование ЕКЦ.

Монополии нет, никто сам не хочет конкурировать: Служба о высоких ценах на топливо

Частная компания ОАО «Топливозаправочная компания» (ТЗК) появилась в 2010 году в результате реструктуризации авиационной отрасли в Таджикистане. Ранее данная компания, находясь в составе государственного авиаперевозчика «Таджик Эйр», занималась исключительно заправкой воздушных судов в аэропортах. На сегодня это единственная компания в стране, которая поставляет авиатопливо в республику, то есть отрасль полностью монополизирована.

Уже много лет таджикские цены на авиатопливо одни из самых высоких в Центральной Азии из-за отсутствия конкуренции, а также облагающих топливо акцизных налогов, дорожных затрат и т.д.

Первый заместитель председателя Антимонопольной службы Назар Одиназода заявил, что они неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы и другие предприниматели импортировали топливо, но, к сожалению, никто сам не хочет.

Надо сказать спасибо, что не 1000 сомони: Служба о повышении цен на сим-карты

По инициативе МВД с 1 сентября 2018 года стоимость одной сим-карты должна была подняться до 250 сомони ($26). Данную инициативу поддержала и антимонопольная служба. У нововведения были две цели - борьба с «лишними» сим-картами и соображения безопасности.

Согласно предложенному тарифу, цена сим-карты в 250 сомони была выведена следующим образом: 215 сомони составляет стоимость подключения и 35 сомони идут на баланс абонента, тогда как раньше (и сейчас) сами сим-карты ничего не стоили.

Почему стоимость подключения стоит именно 215 сомони, какие траты на подключение делают операторы, почему в принципе была выбрана сумма в 250 сомони, первый заместитель главы Антимонопольной службы Назар Одиназода объяснить не смог. Он лишь отметил, что изначально речь шла о 1000 сомони за одну сим-карту, но в результате сторговались на 250 сомони.

Это инициатива была отменена решением президента страны Эмомали Рахмона.

«Никто не ограничивал конкуренцию»: антимонопольщики об единых тарифах для всех сотовых операторов

Антимонопольная службы подготовила распоряжение "О тарифах на электронную связь", в рамках которого обязала всех сотовых операторов установить единый тариф на мобильные услуги и на интернет. При этом стоимость мобильных звонков и интернета подорожала в разы. Это распоряжение даже было принято на неделю, но 23 апреля президент страны Эмомали Рахмон отменил его.

Заместитель начальника Службы Назар Одиназода считает, что их распоряжение вовсе не повод не конкурировать: «Если бы мы хотели ограничить конкуренцию, то все бы работали по одинаковой цене и не могли бы устанавливать другие цены и тарифы. Но, мы установили минимальную цену за интернет – 6,2 дирама. А компании могут предоставить нам свои тарифы. Мы рассмотрим эти предложения, если они будут экономически обоснованы».

Выгодные тарифы при таких невыгодных условиях, в которые поставила Служба сотовые операторы, довольно сложно придумать….

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