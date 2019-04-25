Участковый инспектор полиции в подмосковном Серпухове приговорен к исправительным работам за халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ), которая привела к убийству 5-летней таджикской девочки Хувайдо Тиллозода.

Серпуховский городской суд приговорил Георгия Кузнецова к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы ежемесячно в доход государства. Также ему запретили работать в полиции в течение двух лет. Об этом сообщается на сайте Серпуховского городского суда Московской области.

На сайте отмечается, что в июне 2017 года Георгию Кузнецову поручили провести проверку по заявлению местной жительницы, которая сообщила, что сосед Александр Семин приставал к ее дочери. Однако полицейский, по версии следствия, не захотел разбираться в этом и отказался возбуждать уголовное дело против Семина.

В итоге летом прошлого года Семин решился на жестокое преступление – его жертвой стала 5-летняя девочка Хувайдо, дочь таджикских мигрантов.

Однако по факту смерти девочки суд не признал Кузнецова виновным.

«Суд счел необходимым исключить квалифицирующий признак - совершение преступления, повлекшее по неосторожности смерть человека, учитывая временной разрыв с момента регистрации обращения жительницы и смерти малолетней девочки», - сообщается на сайте суда.

Расследование данного преступления продолжается 10 месяцев. Напомним, пятилетнюю Хувайдо украли 22 июля прошлого года прямо во дворе дома в подмосковном Серпухове. На следующий день ее нашли недалеко от заводской железнодорожной ветки. Спасатели обнаружили спортивную сумку, в которой находилось тело Хувайдо. Судмедэкспертиза показала, что девочку изнасиловали, а потом убили.

По подозрению в совершении убийства, а также изнасилования был задержан 28-летний местный житель Александр Сёмин. Он жил в одном доме с семьей погибшей. В его квартире были найдены следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев.

МИД Таджикистана требовал сурово наказать преступника, убившего маленькую таджикскую девочку.

Между тем, отец Хувайдо – Абдусалом Саидов категорически не согласен с приговором и утверждает, что следственные органы Серпухово обводят его вокруг пальца.

В беседе с радио «Озоди» 25 апреля он сказал, что с самого начала следствия все сотрудники полиции, проходившие по данному делу, повесили всю вину на Кузнецова, и, в конце концов, он отделался легким наказанием.

«Сначала выдвинули против Кузнецова обвинения, потом заявили, что он был уволен из полиции за год до преступления. Хотя свидетели подтвердили, что столкнулись с халатностью полицейского», - сказал Саидов.

По его словам, он также неудовлетворен ходом расследования убийства его дочери, которое намеренно тянут. Кроме того, ему и его адвокату не дают ознакомиться с материалами дела. «Я намерен обжаловать приговор суда. Прошу таджикские власти также оказать содействие в справедливом расследовании дела», - добавил отец убитой девочки.

Подозреваемый Александр Сёмин с 22 августа находится в Институте имени Сербского для проведения медицинской экспертизы о вменяемости. Эксперты на протяжении уже нескольких месяцев не могут оценить его сексолого-психолого-психиатрическое состояние.

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