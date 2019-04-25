МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» возобновляет ежегодную специализированную акцию «Зардолу» (Абрикос).
Таджикские абрикосы с древних времен известны своим удивительным и неповторимым вкусом и полезными качествами, а слава о них простирается далеко за пределы Таджикистана.
Акция направлена на целевое финансирование дехкан, которые занимаются выращиванием, переработкой и экспортом этого фрукта, как в свежем так и сушеном виде.
Акция пройдет в Аштском, Канибадамском, Исфаринском и Б.Гафуровском районах Согдийской области, где выращивание и сушка абрикоса является основным бизнесом местного населения.
Также с доступными кредитами в рамках этой акции желающие могут осуществить оптовую закупку урожая абрикосовых садов.
Размер кредита в рамках акции может достигать до 50 000 сомони, который можно получить в течение 24 часов с относительно низкими процентами.
С кредитом от «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» к богатому урожаю!
Подробности об акциях Организации можно посмотреть на сайте www.imon.tj или позвонив по короткому номеру 1122
МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 122 офисов и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 20 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.
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