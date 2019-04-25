В Ташкенте и Самарканде появятся филиалы Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена - одного из ведущих научных и лечебно-профилактических учреждений онкологического профиля в России.

Об этом представители Минздрава Узбекистана договорились с делегацией российских онкологов во главе с главой этого НИИ академиком Андреем Каприным, сообщает ИА "Фергана.

Делегация посетила Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии, его филиал в Ташкенте и встретилась с министром здравоохранения Алишером Шадмановым.

В ходе встречи стороны договорились о бесплатном обучении узбекистанских врачей в России и стажировках радиологов, медицинских физиков и онкологов в российских клиниках.

Кроме того, стороны договорились об организации совместных еженедельных конференций по телемедицине, применении технологии сложных оперативных вмешательств у онкологических больных, проведении мастер-классов с привлечением ведущих онкологов-хирургов, а также совместных конференций, съездов и симпозиумов.

В Узбекистане официально зарегистрированы свыше 100 тысяч онкологических больных, более чем в половине случаев болезнь выявлена в запущенных стадиях. Выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии в Узбекистане составляет около 45%, выживаемость больных через пять лет после постановки диагноза — 55%. В среднем в год выявляют около 20 тысяч онкологических больных, почти половина из них дети.

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