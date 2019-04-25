Уже 10 дней как боевики движения «Талибан» отключили электричество в уезде Джума Базар в северо-западной афганской провинции Бадгис и не дают починить опоры, сообщает TOLOnews.

По словам губернатора Бадгиса Абдулы Гафура Маликзая, электричества лишены 21 деревня.

По ЛЭП, которую повредили «Талибан», в Бадгис поставлялась электроэнергия из Туркменистана. Электрическая блокада является одним из обычных для талибов способом диктовать свои условия, так, в 2018 году, «Талибан» осуществил подрыв опор ЛЭП в районе Хуаджа-Галтан провинции Кундуз, через которую электроэнергия из Таджикистана поступала в Афганистан и через несколько провинций шла в Кабул.

Туркменские ЛЭП установили в Бадгисе почти год назад. В июле 2018 года президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани лично принимал участие в церемонии открытия линии электропередач «Рабаткашан – Калай-Нау» в Калайи-Нау, импортирующей электроэнергию из Туркменистана.

Протяженность линии составляет 25 километров, а мощность – 16 мегаватт. Поставки электроэнергии из Туркменистана в 7,5 раз уменьшили ее стоимость для жителей города и улучшили жизнь семи тысяч семей.

Помимо этой ЛЭП между Туркменией и Афганистаном протянуты еще две линии электропередачи Имамназар - Андхой и Серхетабат - Герат.

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