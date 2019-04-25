АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- В ТЦ «Баракат» (Путовский) состоится тренинг «Оффлайн - методы привлечения клиентов», где будут говорить о том, как подобрать уникальные оффлайн - каналы привлечения клиентов, как подавать рекламу и как преподносить цены. Место: ТЦ «Баракат», начало в 15 часов. Подробности по телефону +992 919 69 41 69.
- В кафе Parking проходит выставка, посвященная Международному дню земли
- В Hyatt Regency Dushanbe проходит Международный форум развития человеческого капитала, в рамках которого можно ознакомиться с деятельностью профильных организаций и ведомств страны, узнать о научно-технических достижениях молодого поколения, узнать о возможностях обучения в вузах страны и за ее пределами. Также проводится ярмарка вакансий и мастер- классы. Подробности можно узнать по телефону (+992) 90 699 77 65
- В Академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится детская сказка «Буратино». Начало в 10:00.
- В Катаре состоится последний день чемпионата Азии по легкой атлетике. В соревнованиях по метанию молота выступает Дильшод Назаров.
- В Таиланде продолжается Чемпионат Азии по боксу с участием таджикских спортсменов
- В Китае продолжается Чемпионат Азии по тяжелой атлетике с участием таджикских спортсменов
- В китайском городе Сиань проходит чемпионат Азии по вольной и греко-римской борьбе. Таджикистан представляют 13 спортсменов.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 АПРЕЛЯ
Всемирный день породненных городов.
1956 - В СССР отменен закон, карающий тюрьмой за прогулы.
1992 – В центре Душанбе на площади Озоди и Шахидон возникли стихийные митинги.
1996 – Вышел в свет первый частный еженедельник «Чархи гардун».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 АПРЕЛЯ
1900 – Родился государственный деятель Абдурахим Ходжибаев.
1932 – Родился журналист Мусофир Набиев.
1953 – Родился актер театра Шахобиддин Хасанов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, дождь, ночью местами сильный (выше 2000м снег), гроза, местами туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью -4+1, днем 2-7 тепла.
По Хатлонской области – Облачно, дождь, ночью местами очень сильный (выше 2000м с переходом в мокрый снег), гроза, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 6-11 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО дождь, местами сильный, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 4-9 тепла.
По районам республиканского подчинения – Облачно, дождь ливневого характера, ночью местами очень сильный (выше 2000м снег), гроза, возможен град, на перевалах туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью -1+4, днем 4-9 тепла.
По городу Душанбе – Облачно, ночью и утром дождь ливневого характера, временами сильный, днем дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, дождь, ночью и утром временами сильный. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Бохтар – Облачно с прояснением, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 12-14 тепла.
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