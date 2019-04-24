Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня официального опубликования, передает РБК.
В соответствии с документом право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется «лицам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» в «гуманитарных целях» защиты прав и свобод человека и гражданина.
Желающие получить российское гражданство должны подать в подразделения МВД России (перечень определяется ведомством) соответствующее заявление, приложив к нему удостоверяющий личность документ, выданный властями ДНР или ЛНР с отметкой о проживании на территории региона (такие документы признаются на территории России с февраля 2017 года), а также иные необходимые документы.
На рассмотрение заявлений уполномоченным органам отводится три месяца, гражданство России приобретается заявителями со дня принятия положительного решения.
Поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации», позволяющие президенту предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года. В соответствии с ними российское гражданство могут в льготном режиме получать люди из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима. Кроме того, закон упрощает прием в российское гражданство соотечественников, проживающих за рубежом.
Численность населения ЛНР и ДНР, согласно официальной статистике, составляет 3,7 млн человек.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Муҳити озод аз стигма: Лоиҳаҳои Хакатон барои занони гирифтори бемории ВНМБ дар Суғд
Барои тасмими боло бурдани қимати хизматрасониҳои мобилӣ киҳо бояд муҷозот шаванд?
Ким Чен Ин бори нахуст аз замони раҳбариаш ба Русия омад
Эмомалӣ Раҳмон президенти тозаинтихоби Украинаро табрик кард
Фармоиш бекор шуд. Тарифҳо ва бастаҳои солонаи интернети пардохтшуда чӣ мешавад?
Беш аз нисфи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар Тоҷикистон аз ҳисоби қарз амалӣ мешавад
Ҳамкории Аввалин Бонки Молиявии Хурд бо WFP дар самти интиқоли пули нақд
Сокини фахрии Душанбе мошин ё хона гирифта метавонад
КМ коркарди шири Тоҷикистону Беларус моҳи сентябр ба истифода дода мешавад
Мансабдор аз Панҷакент зодрӯзашро ҷашн гирифта, аз кор озод шуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста