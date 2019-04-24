Комитет женщин Узбекистана 23 апреля представил для общественности законопроект «О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин».
Он опубликован на сайте осуждений нормативных актов Regulation.gov.uz
Документ обеспечивает равный доступ мужчин и женщин к государственной службе согласно квалификации и профессиональной подготовке.
Законопроект состоит из 6 глав и 35 статей и планируют определить, что мужчины и женщины имеют равные права и возможности в сфере семейных отношений.
Документом запрещается работодателям в объявлениях (рекламе) о вакансиях предлагать работу лишь представителям одного пола, предъявлять разные требования, давая преимущество одному из полов, требовать от лиц, которые устраиваются на работу, сведения об их личной жизни, планах относительно рождения детей.
Лицо, которое считает, что относительно него была совершена дискриминация по признаку пола, имеет право обратиться в уполномоченные органы или в суд.
Обсуждение документа завершится 5 мая.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Муҳити озод аз стигма: Лоиҳаҳои Хакатон барои занони гирифтори бемории ВНМБ дар Суғд
Барои тасмими боло бурдани қимати хизматрасониҳои мобилӣ киҳо бояд муҷозот шаванд?
Ким Чен Ин бори нахуст аз замони раҳбариаш ба Русия омад
Эмомалӣ Раҳмон президенти тозаинтихоби Украинаро табрик кард
Фармоиш бекор шуд. Тарифҳо ва бастаҳои солонаи интернети пардохтшуда чӣ мешавад?
Беш аз нисфи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар Тоҷикистон аз ҳисоби қарз амалӣ мешавад
Ҳамкории Аввалин Бонки Молиявии Хурд бо WFP дар самти интиқоли пули нақд
Сокини фахрии Душанбе мошин ё хона гирифта метавонад
КМ коркарди шири Тоҷикистону Беларус моҳи сентябр ба истифода дода мешавад
Мансабдор аз Панҷакент зодрӯзашро ҷашн гирифта, аз кор озод шуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста