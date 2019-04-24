Суд признал Хуршеда Азизова виновным в хулиганстве и приговорил его к восьми месяцам лишения свободы, сообщил источник «АП» в суде района Исмоили Сомони.
По словам источника, судебный процесс проходил сегодня, 24 апреля. Он был признан виновным за грубое нарушение общественного порядка.
«Рассмотрев дело, суд признал виновным Хуршеда Азизова в совершении преступления, предусмотренного статьей 237 часть 2 (хулиганство, повлекшие причинение вреда здоровью средней тяжести) УК РТ и приговорил его к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сообщил источник.
По его словам, обвинения просило для него год тюрьмы, но суд смягчил наказание до 8 месяцев.
Видео с избиением девушки появилось в Facebook вечером 1 марта и вызвало шквал негатива. На видео было видно, как парень вытаскивает девушку из багажника машины, схватив за волосы. При этом он жестоко бил ее руками и ногами.
Позже милиция Душанбе сообщила, что задержала 23-летнего жителя столицы Хуршеда Азизова, а избитая девушка - Малика Сохибназарова отказалась написать заявление об избиении - она оказалась его возлюбленной.
Она готова пойти в тюрьму вместе с ним
Источник в суде сообщил, что Малика Сохибназарова присутствовала на заседании, но не комментировал её поведение в ходе процесса.
Ранее она заявляла, что не имеет претензий к Хуршеду Азизову и готова пойти в тюрьму вместе с ним. Об этом она заявила в интервью Радио Озоди после задержания Азизова.
Она также заявила, что если Хуршеда не отпустят, то она сядет вместе с ним.
Видео и новость о задержании Хуршеда Азизова бурно обсуждали в таджикском сегменте социальных сетей. Пользователи призывали к справедливому расследованию и наказанию молодого человека, позволившего себе поднять руку на женщину.
Но после появления фотографии пары, сделанной на допросе в МВД, где Малика с улыбкой на лице стояла около Хуршеда, и её заявления об отказе писать на него жалобу, шквал критики обрушился и на потерпевшую.
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