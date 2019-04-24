24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи. Впервые праздник был отмечен в 1957 году, а дата была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году, когда представители 29 стран Африки и Азии приняли итоговый документ по принципам мирного сосуществования и международных отношений
Этот день также служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.
В этот день мы решили вспомнить о молодежных объединениях Таджикистана и узнать, чем они сегодня живут.
Сегодня молодежные движения Таджикистана можно разделить на две группы - государственные и неправительственные.
Государственные организации молодежи, как правило, имеют определенную модель развития и подчинены госструктурам. Среди них по своему масштабу ярко выделяются, прежде всего, Союз молодежи Таджикистана при Комитете молодежи и спорта и «Авангард» при МВД.
Кроме того, во многих госструктурах имеются свои специфичные молодежные и студенческие клубы и кружки, например, предпринимателей, ученых, спортсменов и другие.
Следует отметить, что в Таджикистане молодежная политика выделилась в самостоятельную сферу государственной деятельности с первых дней независимости. Положение молодежи регулируется Законом «О молодежи и государственной молодежной политике» от 15 июля 2004 года и Национальной концепцией молодежной политики от 3 июня 2006 года.
Основной целевой аудиторией государственной молодежной политики Таджикистана названа молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
Союз молодежи Таджикистана
СМТ самостоятельный общественно-политический союз, учрежденный 12 октября 1991 года на XXVI съезде Ленинского Союза Коммунистической молодежи Таджикистана, где СМТ объявлен юридическим правопреемником ЛКСМ Таджикистана.
Лозунг Союза молодежи Таджикистана: «За единство и прогресс в Таджикистане». Высшим органом Союза является съезд.
По традиции эту организацию возглавляет сам председатель Комитета молодежи и спорта при правительстве Таджикистана.
Основной деятельностью СМТ является претворение в жизнь госполитики о молодежи. Союз проводит большой объем агитационно-пропагандистской работы, организовывает акции по благоустройству территорий, проводит разные конференции и семинары, посвященные разъяснению государственной политики среди молодежи, выступает инициатором культурно-просветительских мероприятий.
В последнее время наладил организованную работу волонтеров, которые помогают в проведении мероприятий.
Согласно официальным данным число волонтеров СМТ превышает 4,5 тыс. человек.
Союз молодежи, наряду с зарегистрированными партиями страны, наделен полномочиями для выдвижения своего кандидата на выборах президента.
«Авангард»
Молодёжная группа «Авангард» тесно контактирует со Службой профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи министерства внутренних дел.
Группа часто проводит встречи с учениками и студентами. Основную тематику выступлений составляют разъяснение пунктов ежегодных посланий президента к парламенту, повышение чувства патриотизма молодежи, пути предотвращения примыкания молодежи к экстремистским группировкам и пр.
«Авангард» часто выступает против оппозиции, обращается с письмами в адрес международных организаций с требованием не поддерживать запрещенные в республике партии и движения. Иногда члены этой группы организовывают акции протеста у посольств западных стран с аналогичными требованиями.
По признанию инициаторов группы, они обратились к министру внутренних дел, чтобы это ведомство поддержало их создание.
Таким образом, в начале 2015 года был создана активная группа «Авангард».
Вся деятельность направлена на пропаганду среди населения, в обществе и образовательных учреждений, идей государства, повышения уважения к национальным ценностям, предотвращения негативных взглядов, примыкания молодых людей к радикальным группам и.т.д.
«Авангард» также провела несколько встреч и среди трудовых мигрантов в России.
«Созидатели Родины»
Среди общественных молодёжных организаций активно действует молодежное крыло правящей в стране Народной демократической партии Таджикистана «Созандагони Ватан» (Созидатели Родины). Оно было образовано в апреле 2011 года и в ноябре того же года получило регистрацию Минюста РТ.
Около 280 тыс. молодых членов НДПТ автоматически влились в ряды «Созидателей Родины».
В своей деятельности они строго соблюдают программу и устав НДПТ, не проводят самостоятельную политику.
Молодежное крыло НДПТ, в основном, работает среди молодежи Таджикистана, пропагандируя идеи и цели правящей в стране партии.
За последний год «Созандагони Ватан» во всех регионах Таджикистана активно провели цикл акций под названием «Мы - последователи Лидера нации».
ОМОТ
Объединение молодежных организаций Таджикистана (ОМОТ) проводит форумы для обсуждения участия молодежи в глобальных, национальных и местных процессах устойчивого развития общества и государства.
Помимо самих инициаторов, в организации форума активно участвуют представители Комитета по делам молодежи и спорта страны.
Являясь независимым союзом, объединяющим молодежные движения, ОМОТ олицетворяет собой некий механизм, систему координации, поддержки и взаимовыгодного сотрудничества организаций, работающих с молодежью.
На форумах ОМОТ, в основном, обсуждаются вопросы здравоохранения, образования, воды и санитарии, работа и экономическое развитие, а также сотрудничество в интересах устойчивого развития.
Основные задачи ОМОТ заключаются в обеспечении участия организаций работающих с молодежью в развитии общества и государства, в создании благоприятных условий для развития и устойчивости молодёжных организаций и их активного вовлечения в разработку и реализацию отраслевых программ государственной молодёжной политики, в совершенствовании нормативно-правовой базы, в привлечении государственных институтов, в особенности исполнительного органа государственной власти в осуществлении социальных программ посредством общественных организаций.
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Кулли ахбор
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Александр Строканов1
Спасибо за интересную и содержательную статью о молодежных организациях Таджикистана. Хотелось бы также прочитать и о детских организациях, что стало с пионерской организацией и т.д.
ShaITan3
bezdel'niki ya to je sostoyal v etoi figne, krome kak raskhod nichego khoroshego. Daje tam prodvigali svoikh. Zakryt vse kotorye sosut iz budgeta.
Pust' sami organizuetsa po ponyatiem, chlenskie sbory sobiraut. A tak vsekh pikhat' v odin' meshok nafiga.