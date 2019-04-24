На очередном Конгрессе Центрально-азиатской футбольной Ассоциации, который состоялся сегодня, 24 апреля, в гостинице «Хаятт Ридженси Душанбе» президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали был избран новым президентом CAFA (Central Asian Football Association).

Первым вице-президентом Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации был избран вице-президент Федерации футбола Кыргызской Республики Дастанбек Конокбаев, а вице-президентом – генеральный секретарь Федерации футбола Туркменистана Арслан Айназаров, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

В связи с этим, штаб-квартира Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации переезжает из Ташкента в Душанбе.

Напомним, что Федерация футбола Центральной Азии была официально утверждена Азиатской футбольной конфедерацией в июне 2014 года. Новая федерация была создана по инициативе Федерации футбола Ирана, которая состояла в составе Федерации футбола Западной Азии.

Рустам Эмомали Фото ФФТ

До этого страны Центральной Азии: Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан состояли в Федерации футбола Центральной и Южной Азии, где помимо них участниками данной федерации являлись Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка.

В 2015 году президентом Футбольной ассоциации Центральной Азии был избран представитель Узбекистана Мираброр Усманов, затем Умед Ахмеджанов из этой же страны.

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