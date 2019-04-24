Мэр Душанбе Рустам Эмомали утвердил положения и названия, почетные звания, премии и поощрения, которым он впредь может наградить отдельных жителей столицы и стран зарубежья, сообщили «АП» в администрации главы столицы.

Звание «Почетного жителя столицы Таджикистана» присуждается гражданам Таджикистана или стран зарубежья за особые заслуги и вклад в развитие Душанбе, в том числе за обеспечения мира и согласия.

Кроме того, мэр Душанбе может подарить особо отличившимся автомашины, квартиры, ценные подарки.

Лучшие горожане также будут награждены почетным грамотами, медалями, денежными премиями.

Фотографии отличившихся будут размещены на Доске почета, которую установят в центре города.

Напомним, по предложению правительства Таджикистана нижняя палата парламента страны в феврале приняла поправки в закон страны «О статусе столицы», согласно которым мэр столицы теперь вправе присуждать отдельной категории граждан звание «Почетного жителя столицы Таджикистана».

Мэр столицы на основе принятых поправок также может учредить различные ежегодные премии в сферах культуры, литературы, социального сектора, экономики и промышленности, образования, здравоохранения.

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