Глава джамоата Хурми города Пенджикент Ахмадулло Иброхимов 20 марта отметил свой день рождения с приглашением большого числа гостей у себя дома. Для гостей были организованы два банкета – днем и вечером, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Таджикистана.

В качестве гостей на банкетах участвовали и другие чиновники, в частности, представитель налоговой службы, военного комиссариата, секретарь вышеназванного джамоата и др.

По представлению прокурора мэр Пенджикента своим решением уволил с занимаемой должности Ахмадулло Иброхимова.

В Генпрокуратуре также сообщили, что вопрос о пребывании на госслужбе участников банкета находится на стадии рассмотрения.

В 2018 году в связи с несоблюдением Закона РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» 648 человек были оштрафованы на общую сумму более 3 млн сомони.

Закон Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» вступил в силу 8 июня 2007 года. Согласно нему размер штрафа в отношении должностных лиц составляет 700 показателей для расчетов или 35 тысяч сомони.

Предусмотрена ответственность также за грубое или повторное нарушение порядка проведения торжеств и обрядов: штраф назначается физическим лицам в размере 30 тысяч сомони, должностным лицам в размере 40 тысяч сомони и юридическим лицам в размере 50 тысяч сомони.

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