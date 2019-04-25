Среди победителей конкурса разработчик проекта страхового агрегатора BulloSafe и мобильного приложения по изучению иностранного языка с использованием технологий виртуальной реальности Dono.

Бизнес-хаб StartupStan, объявивший в ноябре прошлого года международный конкурс на лучшие стартап-проекты, объявил имена своих победителей. На это у членов жюри ушел почти месяц.

Никита Сурков

Одним из победителем стал россиянин Никита Сурков с проектом страхового агрегатора BulloSafe - сервиса, в котором можно сравнить предложения от страховых компаний и приобрести страховой полис онлайн.

С Никитой уже ведутся консультации и дальнейшая работа по внедрению проекта на рынок Таджикистана.

"Мы начинаем работать в Таджикистане и, надеюсь, что уже в этом году пользователи смогут воспользоваться нашим сервисом, - сообщил Никита Сурков. - Бизнес в новой стране – это как путешествие в океане на паруснике без навигаторов. Прежде всего, от участия в StartupStan Cup я получил знания о развивающихся трендах в стране, уникальную аналитику от участников конкурса в других сферах бизнеса. Такие мероприятия меняют инвестиционную привлекательность страны и создают прогрессивный бизнес климат".

Принимая решение о выборе победителя, независимое жюри, в числе которых были начальник управления по поддержке предпринимательства Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ Изатулло Ассадуллозода, директор компании IMKON CONSULTING Замира Самадова, программный директор в Фонде Евразия Центральной Азии Илхом Махкамбоев, основывались на результатах трех этапов конкурса.

В целом, к конкурсной программе были допущены 64 бизнес-идеи, но ко второму туру дошли только двенадцать наиболее интересных стартап-проектов и идей.

Азиз Гафаров

С этими участниками жюри провело личное интервью, которое прошли только четыре стартапера с проектами служба курьерской доставки «SmartRider», финтех-сервиса «PayMon», агрегатора страховых услуг «Bullosafe» и службы аренды автомобилей «TajCar». Им дали шанс на финальную защиту проекта.

В день питчинга к четырем участникам StartupStan Cup присоединились два внеконкурсных участника, которые выступили со своими проектами перед почетными членами жюри и инвестиционной комиссией.

Шахзода Эшонова

Ими стали одаренная ученица первого курса Таджикского Национального Университета с социальным проектом для трудоустройства студентов «Shine.tj» Шахзода Эшонова и самый юный, тринадцатилетний стартапер из Худжанда Икбол Темирхаджаев с мобильным приложением «ДОНО», разработанным с использованием технологий виртуальной реальности. Это приложение разработано на таджикском языке и помогает школьникам изучать английский язык в игровой форме.

Икбол Темирхаджаев и Дильшод Джураев

Члены жюри решили, что этот проект должен быть поддержан, поэтому организаторы в исключительной форме решили поддержать данный проект.

"Его стартапом заинтересовались партнеры нашего проекта UNICEF и American Space, - сказал об Икболе Виталий Шамаев, менеджер по нетворкингу с международными организациями проекта StartupStan. - Сейчас мы вместе разрабатываем план мероприятий, который будет способствовать совершенствованию продукта, расширению географии пользователей, а также рекомендации его проекта другим сетям партнеров".

Таким образом, частичную финансовую поддержку конкурса, призовой фонд которого составляет миллион сомони, получили пока два проекта.

Руководитель проекта StartupStan Cup Далер Гуфронов сообщает, что они все еще в поиске стартапов.

"Мы стали первыми, кто запустил конкурс на финансирование лучших стартап-идей в стране. Судя по всему, именно поэтому не все участники понимали, какие именно проекты они должны были подавать, каким образом продумывать свои идеи и оформлять их. К сожалению, из более, чем 60 заявок, только некоторые отвечают необходимым требованиям, по которым инвестор решает вкладывать деньги. И поскольку часть призового фонда осталась нетронутой, мы скорее всего продолжим искать новые проекты в перспективе. Очередной наш конкурс планируется во втором полугодии текущего года. Конкурс, как и прежде, будет проходить с участием независимых членов жюри, а его результаты мы будет афишировать в средствах массовой информации и на наших ресурсах – страницах в социальных сетях".

Члены жюри о конкурсе:

Владимир Хурсан, советник генерального директора страховой компании «BIMA»:

- Мне понравилась организация мероприятия и тот особый дух, настроение, пронизывающее мероприятие. Особенно это было заметно в ходе слушаний. Так как я специализируюсь в области финансов, то проекты, связанные с этим направлением бизнеса, мне были более понятны и близки. Интересными мне показались проекты страховой агрегатор «Bullosafe» и система платежей «PayMon». Как инвестор я бы вложился в проект по страховому агрегатору. Еще, на мой взгляд, имеет шансы на жизнь проект по курьерской доставке SmartRider. Но только после доработки.

Владимир Хурсан

Юрий Агарков, эксперт в сфере IT:

- Сфера агрегации в IT и финансах довольно неустойчивая и важно понимать, что уже сейчас нужно работать именно в том направлении, где есть наибольшая заинтересованность потенциальных клиентов и их открытости к инновациям.

Юрий Агарков



Финалисты о своем участии в StartupStan Cup:

Азиз Гафаров (Проект SmartRider):

- Кубок StartupStan - это большой шаг на пути к инвестициям и четкому пониманию как получить их тем, кто жаждет открыть свое дело. Это опыт и урок для его участников в плане саморазвития и осознания того, с чего и как нужно начинать свое дело. Понимание этих основ является важным составляющим при запуске любого стартапа.

Лично я еще лучше ознакомился с возможностями нашего рынка, особенностью менталитета и моделями бизнеса, к которым наша страна уже готова. Меня радует, что идеи, которые еще пару лет назад казались смелыми, уже применимы в нашей среде. Участие в конкурсе дало мне четкое понимание, на какой стадии я нахожусь и в каком направлении стоит работать. Я лишился страхов и сомнений, увидел свои слабые и сильные стороны.

Бахтиер Кодиров

Бахтиер Кодиров (Проект PayMon):

- Прежде всего, я получил связи или, как сейчас модно говорить, нетворкинг. Приятно, что моим проектом заинтересовались инвесторы, но мы не сошлись в делении доли в стартапе. Мы не готовы отдавать больше 50% процентов доли компании даже за афишированный миллион сомони, потому что считаем, что все основные решения в своей компании должны принимать мы, а не инвесторы.

Ором Рахматуллозода

Ором Рахматуллозода (проект TajCar):

- До знакомства с сотрудниками StartupStan Cup у меня не было и понятия, что такое бизнес-план, целевая аудитория и т.д. Теперь я знаю много чего о бизнесе и правильном управлении. Благодаря этому опыту я уже запустил свой новый проект – www.pufik.tj.

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