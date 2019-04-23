24 апреля в Таджикистане местами ожидаются грозы, град, а 25 апреля в районах, расположенных выше 1500 м, дождь с переходом в мокрый снег.
По данным синоптиков, ливень ожидается в Душанбе, Гиссаре, Варзобе, Файзабаде, Вахдате, Нурабаде, Раште, Сангворе, Дарвазе, Кулябе, Фархоре, Восе, Дангаре, Ховалинге, Муминабаде, Ш. Шоин, Пенджикенте, на перевале Шахристан, Матч, Истаравшане, Яване и Рудаки.
В ночь с 23 на 24 апреля по крайнему югу в связи с усилением ветра ожидается пыльная мгла. Усиление ветра (за исключением ГБАО) от 15-20 м/с до 20-25 м/с.
Кроме этого, ожидается понижение температуры воздуха в долинных районах на 10-15 градусов.
В связи с выпадением сильных осадков на реках республики ожидается повышение уровня воды (кроме ГБАО). Особенно на реках Яхсу и Кызылсу (южная) и реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта, Обихингоб возможно прохождение селевых паводков. Селевые явления возможны в период 23-25 апреля в большинстве предгорных и горных районах республики.
Ожидаемые погодные условия осложнят содержание скота на пастбищах. В выше перечисленных районах 24 апреля есть вероятность выпадения дождя до 30-40 мм, в РРП до 70-80 мм за сутки.
Метеорологи объясняют выпадение сильных осадков с затоком холодного влажного воздуха с Атлантики через Средиземноморье, Черное Море и Каспийское море.
В Душанбе, по данным синоптиков, два дня будет пасмурно, возможен ливень, временами очень сильный, с грозой. Западный ветер может усилиться до 12-17 м/с. Температура понизится на 10-12 градусов и составит всего 11-13 тепла.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Фаъолони Душанбе алайҳи қиматшавии интернет имзо ҷамъоварӣ мекунанд
Раёсати ВКД: Пиёдагардон қоидавайронкунҳои асосии ҳаракат дар роҳҳои Душанбе
Роҳбари Хадамоти зиддиинҳисорӣ аз вазифа озод шуд
Ифтитоҳи мағозаи бренди маъруфи сарулибоси ҷинси COLIN'S дар Душанбе
Сокинони Оқсой мошинҳои ба Ворух равонаро сангборон карданд
Шоҳҷоизаи фестивали “Парасту-2019” ба спектакли “Фирдавсӣ” дода шуд
Осеби маҷрои сел ба лагери кӯдаконаи ВКД дар Варзоб
Медалҳои нуқраи дзюдочиёни тоҷик дар Чемпионати Осиё
Барои лату кӯби хонанда директори мактаб 165 сомонӣ ҷарима месупорад
Муноқишаи гурӯҳии муҳоҷирони Екатеринбург дар навори видео
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста